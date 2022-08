La cuenta atrás ha empezado: Serena Williams anuncia su retiro del tenis

La tenista estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, anunció en una sentida carta publicada en la revista Vogue que está lista para dejar las canchas y dedicarse de lleno a su familia, decisión que realizaría seguramente tras su participación en el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam del Año y donde la menor de las hermanas Williams se ha coronado en seis oportunidades.

Serena, considerada por varios especialistas del deporte blanco como una de las mejores cinco tenistas de la historia, se encuentra disputando el torneo de Toronto y aclaró que no le gusta la palabra retirada, más bien le da el término "evolución" al nuevo paso que dará en su vida personal.

Puedes leer también: Uniformes de las atletas son distintos a los de sus compañeros, ¿por qué?

"Estoy aquí para decir que estoy evolucionando del tenis a otras cosas que son más importantes para mi", escribió la tenista de 40 años, que entre las razones que da destaca su deseo de volver a ser madre, tras haber dado a luz a su primogénita, Alexis Olympia Ohanian Jr., que nació el primero de septiembre de 2017.

"Aveces, antes de irse a la cama (Alexis), reza a Jehova para que le traiga una hermana. No quiere para nada un niño!", confesó.

The GREATEST EVER. @serenawilliams 🐐 pic.twitter.com/oNUJNsnftw — Complex Sports (@ComplexSports) August 9, 2022

Serena, quien ganó ayer en Torono a la española Nuria Párrizas, aclaró que de no ser mujer, no tendría que haber escrito algo parecido respecto a su retiro.

"Estaría ahí jugando y ganando mientras mi esposa está haciendo el trabajo físico de ampliar nuestra familia; quizás hubiese sido más un Tom Brady si hubiese tenido esa oportunidad. Y que no se me malentienda: me encanta ser una mujer y amé cada segundo del embarazo de Olympia".

Tenis Siempre soñé jugar contra los mejores: Alex Hernández obtiene victoria en Los Cabos

Serena, a pesar de estar cerca de cumplir 41 años, aún hubiese deseado seguir en la competición al máximo nivel; sin embargo, más allá de cuestiones físicas, estableció que su decisión es personal y no por su nivel de juego, ya que al ser madre tiene que elegir lo mejor para su hija.

thank you for the memories @serenawilliams ❤️ pic.twitter.com/dDpNJ3Z5pa — LLOYD (@mimictrI) August 9, 2022

"Me encanta ganar. Me encanta batallar. Me encanta entretener. No estoy segura que todos los jugadores lo ven así pero me encanta el aspecto de actuación, ser capaz de entretener a la gente semana tras semana", afirmó Serena, que no dejó claro sí se irá tras el US Open, pero sin duda, en caso de ganarlo, sería el gran momento para cerrar con broche de oro su gran carrera.

"Por favor, que sepan que estoy más agradecida de lo que nunca podrá expresar en palabras. Me han empujado a tantas victorias y tantos trofeos. Voy a echar de menos esa versión mía, esa niña que jugó tenis; es voy a echar de menos", sentenció Serena Williams.

Los logros de Serena Williams

Serena Williams se convirtió en tenista profesional a los 14 años y a lo largo de su carrera, en la cual junto a su hermana Venus también se convirtieron en iconos de la moda deportiva, pudo levantar 23 títulos de Grand Slam, repartidos en siete Abiertos de Australia; tres Roland Garros; siete Wimbledon; y seis Abiertos de Estados Unidos, todos en singles; mientras que en dobles levantó cuatro trofeos en Australia; dos Roland Garros; seis Wimbledon y dos US Open.

1999 US Open



17-year-old Serena Williams defeats world No. 1 Martina Hingis to win her first Grand Slam



🐐🐐🐐 pic.twitter.com/vXoklyxcp0 — Pickswise (@Pickswise) August 9, 2022

En los Juegos Olímpicos se llevó la presea de oro en la edición de Londres 2012; mientras que en dobles se bañó de oro en 2000, 2008 y 2012. Al momento Serena acumula 75 torneos de la WTA y su marca personal se mantiene en 855 victoria a cambio de 152 derrotas.

Publicado originalmente en ESTO