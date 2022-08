Rodrigo Pacheco abandonó por lesión en su debut en el Abierto de Los Cabos

El encuentro entre Rodrigo Pacheco y su primera experiencia en la ATP fue agridulce, la alegría de debutar en un cuadro principal duró hasta el final, pero una lesión en la mano izquierda lo alejó de la posibilidad de conseguir su primer triunfo.

Pacheco arrancó el juego ante Rinky Hijikata con mucha fuerza, al inicio parecía que paso a paso el mexicano se acercaba a la meta de la segunda ronda, donde la cita con Daniil Medvedev lo esperaba, sin embargo, poco a poco se fue apagando.

Puedes leer también: Abierto Los Cabos: Ricardas Berankis, el primer ganador del Estadio Cabo Sports Complex

Conforme bajaba el ritmo la grada también se esfumaba, los gritos de ¡Vamos, Pacheco! pronto desaparecieron y la tensión llegó por completo cuando el juvenil pidió atención médica. Rodrigo lo intentó hasta el final, pero cuando se encontraba cuatro games a cero abajo en el segundo set, terminó por rendirse y abandonó la pista, en medio del bullicio de la grada que estalló tímidamente para despedirlo.

“Al principio tenía dolor pero lo aguanté, hicimos un buen tratamiento, tuve un masaje previo, pero conforme fue avanzando el partido los dolores comenzaron a avanzar y no estaba disfrutando el juego; no me parecía justo continuar”; dijo ‘Rodri ‘en conferencia de prensa posterior al encuentro.

Pese al abandono no todo fue un caso perdido, Rodrigo es consciente que no poder terminar el partido es solo un tropiezo, al final el amor por el tenis y el esfuerzo que lo ha caracterizado durante su carrera , serán el arma que algún día lo hará regresar más fuerte a la pista.

Tenis Carlos Álvarez y Emilio Bravo tienen una participación fugaz en el Abierto de Los Cabos

“Me encanta jugar al tenis y cada vez que entro en la cancha. Lo estaba disfrutando y más esta oportunidad, pero sé que voy a volver más fuerte y sin ninguna lesión”, señaló.

El debut de Pacheco se frustró por una caída que tuvo en el hotel días atrás y aunque intentó recuperarse lo más pronto posible no lo consiguió, pero se va con la experiencia de competir en un torneo de clase mundial.

“Me voy contento porque creo que el 90% de la gente no hubiera salido y yo no soy ese tipo de gente, yo quiero enfrentar todo, sé que no era el momento ni el mejor día, pero tenía una chance de jugar. Lo quería enfrentar porque no le tengo miedo a nada”, señaló.

Rodrigo Pacheco tiene un partido programado en los dobles junto a Ernesto Escobedo para la noche del martes, la decisión de jugarlo la tomará hasta el último minuto junto a sus entrenadores, por lo que aún podríamos verlo en la pista del Abierto de Los Cabos.

Alex Hernández dijo adiós en primera ronda de dobles

El mexicano Alex Hernández comenzó su actividad en Los Cabos con su juego de dobles, en el que cayó tras un duelo emocionante librado en el Grand Stand.

Alex y su compañero Facundo Bagnis aguantaron los embates, incluso salvaron en siete ocasiones el quiebre, pero las tres veces que no lo hicieron les costó el 7-6 y 6-4 qje los dejó eliminados.

En el primer duelo de dobles, disputado en el Grand Stand, la dupla conformada por el estadounidense William Blumberg y el serbio Miomir Kecmanovic se impuso en tres sets ( 3-6, 6-3 y 10-8) sobre los norteamericanos Lammons y Whitrow.

Alex Hernández participará en los singles este martes, el duelo será ante el australiano Jonh Milman, número 76 del ranking de la ATP.

Publicado originalmente en ESTO