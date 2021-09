Muguruza: "Me siento mucho más relajada y con otra mentalidad ganadora"

La tenista española Garbiñe Muguruza, novena cabeza de serie, que volvió a mostrar su mejor versión en el Abierto de Estados Unidos, al conseguir el pase a la tercera ronda por segunda vez en su carrera, tras imponerse por 6-4 y 6-2 a la alemana Andrea Petkovic, dijo sentirse muy "relajada" y "feliz" por el triunfo conseguido.

"Es muy importante para mi y me siento feliz porque ha sido el resultado de muchas horas de trabajo, tanto físico como mental para poderme encontrar a gusto conmigo misma y sin sentir demasiada presión", declaró Muguruza, que apenas necesitó una hora y 29 minutos para llevarse la victoria.

El triunfo, además de darle el pase a la tercera ronda por segunda vez en el Abierto, la primera fue en el 2017 cuando llegó a la cuarta, su mejor clasificación en su novena participación, también pudo romper el maleficio de haber perdido los tres partidos anteriores que había disputado ante Petkovic, la número 68 del mundo, el último en el 2016.

"Creo que era un partido importante para mi por muchas cosas, entre ellas la de estar ante una rival ex número nueve del mundo, que siempre me había complicado las cosas", señaló Muguruza. "La manera como jugué y reaccioné en los momentos decisivos de la primera manga me dan mucha confianza de cara al futuro".

Muguruza, que podría enfrentarse a la bielorrusa Victoria Azarenka, decimoctava cabeza de serie, en el próximo partido, dijo que no le preocupaba la siguiente rival, aunque le generaba todo el respeto, pero lo importante era el buen nivel que ha alcanzado con su juego.

"Creo que he alcanzado un nivel muy bueno que me puede permitir competir sin problemas con cualquiera", señaló Muguruza. "Eso me da confianza, la que tal vez me faltó otras veces que estuve aquí, donde sentí demasiada presión".

Muguruza resaltó que se trataba de un proceso de aprendizaje de adaptarse mejor al ambiente que se da en el Abierto, tener la mayor concentración posible, y sobre todo sentirse segura de si misma y del juego que puede realizar cuando está en la pista.

"Me siento muy bien físicamente y estoy lista para mantener la energía suficiente que me permita llegar en plenitud al próximo partido", valoró Muguruza. "Inclusive la adaptación a la rapidez que tienen las pelotas en la pista ha sido muy buena".

Muguruza reiteró que los cambios que había hecho con todo su equipo habían dado resultado y su ánimo estaba en lo más alto de cara seguir avanzando en el partido.

"Como es lógico un resultado como el de hoy te da todo el ánimo y me confirma que las cosas que he trabajado y he cambiado han sido pasos acertados en mi carrera y adaptación a este tipo de torneo", destacó la exnúmero uno del mundo.

En ese sentido, Muguruza reconoció que antes había llegado al Abierto con demasiada presión, mentalizada que tenía que hacer un tenis de perfección y al final no gestionaba bien los tiempos.

"Me mentalidad ahora es diferente, no siento presión cuando se da un fallo, gestionó bien las dificultades que puedan darse durante un partido y además mi condición física es muy buena", agregó la dos veces campeona de Grand Slam.