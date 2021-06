Los Harlem Globetrotters solicitan unirse a la NBA

El icónico equipo de básquet Harlem Globetrotters solicitó al comisionado de la NBA, Adam Silver, ser considerado como candidato para unirse como una nueva franquicia a la liga profesional.

En una carta enviada a Silver el lunes, los Globetrotters pidieron a la NBA que recompensara el trabajo del equipo para ayudar a difundir el baloncesto en todo el mundo, dándole la bienvenida a la liga.

"Como una organización cuya historia ya está estrechamente vinculada con la de la NBA, los Harlem Globetrotters están buscando un puesto en la mesa que se debió tener hace mucho tiempo", dijo en un comunicado Jeff Muun, gerente general de los Globetrotters.

The Harlem Globetrotters say they’re ready to be an NBA franchise (at this exact moment), and have sent a letter to the NBA regarding a potential expansion. pic.twitter.com/qPv06vRkf1 — NBA Retweet (@RTNBA) June 22, 2021

"Nuestros jugadores fueron fundamentales en la integración de la liga en 1949. Nos enorgullecemos de que nuestros jugadores fueran reclutados por equipos de la NBA. Ahora, después de años de atraer a los mejores jugadores negros, es hora de que la NBA reconozca nuestra contribución al juego".

El mítico equipo de basquetbol de Harlem añadió que "con la NBA ya considerando una expansión, ha llegado el momento. Los Harlem Globetrotters están listos para negociar" su ingreso a la NBA.

Silver ha alimentado las especulaciones de que la NBA está considerando agregar un equipo número 31 a la liga, y le dijo a ESPN en una entrevista en diciembre pasado que esto era "inevitable".

Silver agregó entonces que "es una especie de destino manifiesto de la liga que uno se expanda en algún momento".

The Harlem Globetrotters want an NBA franchise ‘right now’ https://t.co/p37Au0CPHP pic.twitter.com/n8PhM4wFVQ — Deadspin (@Deadspin) June 22, 2021

Seattle ha sido considerado durante mucho tiempo el favorito para tener una nueva franquicia de la NBA. La ciudad ha estado sin equipo desde que los SuperSonics se mudaron a Oklahoma City en 2008 y, en teoría, tendrían mayores posibilidades que los Globetrotters dado que Nueva York ya tiene dos representantes en la Liga, los Knicks y los Brooklyn Nets.

Los Globetrotters se fundaron en 1926 y son más conocidos como un equipo de exhibición itinerante que ha jugado miles de partidos en 122 países.

To all the fathers out there, Happy Father's Day! We'd like to give a special shout-out to one of our favorite father-son duos. pic.twitter.com/grYndkOo8r — Harlem Globetrotters (@Globies) June 20, 2021

El equipo ha contribuido con varios momentos clave en la historia de la NBA, sobre todo cuando el Globetrotter Nathaniel Clifton se convirtió en el primer jugador negro en ser fichado por la liga en 1950.

Ese mismo año, Chuck Cooper, de los Globetrotters, se convirtió en el primer jugador negro en ser reclutado en el draft (selección de talentos) en la ronda 14 por Boston Celtics.