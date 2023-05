La impresionante cornada que sufrió Joselito Adame en la Feria de San Marcos (Video)

La actividad taurina en la Feria de San Marcos en Aguascalientes es sin duda uno de los mayores atractivos que tiene dicho recinto., pues más allá de ser una de las ferias con mayor renombre en nuestro país, los matadores que se dan cita son de alto calibre.

Es el caso de Joselito Adame, quien este lunes fue parte de la función estelar, pero lo que parecía sería una tarde para disfrutar, terminó siendo todo lo contrario luego de casi terminar en tragedia al ser herido por el toro con el que saltó al ruedo.

La imagenes de cómo el toro embistió a José Guadalupe Adame Montoya son impresionantes, pues podemos ver como Joselito intentó dar muletazo por el pitón derecho, pero el toro lo conectó, elevándolo por los aires al grado de quedar inconsciente al caer contra el ruedo. Una vez que impactó contra el suelo, el matador quedó nuevamente a merced del animal que estuvo a nada de cornearlo en la cara.

Joselito Adame fue embestido por un toro en la plaza de Aguascalientes, en San Miguel de Mimiahuapam.

La atención llegó de inmediato para salvarle la vida. Por fortuna el propio rejoneador pudo salir por su propia cuenta del ruedo para tranquilizar un poco al público. Aunque de cualquier manera, tuvo que ser llevado al hospital de manera urgente para tratar una herida por cornada en su pierna izquierda.

¿Cuál es el estado de salud de Joselito Adame?

Luego de los respectivos exámenes y estudios, se pudo saber que Adame no sufrió daño en cervicales y cráneo. Además, no existen hemorragias internas ni vértebras dañadas, sumado a que su cerebro no sufrió alguna inflamación, tendrá que estar en observación por 48 horas.

Joselito Adame publicó su parte médico después del incidente

Luego de darse a conocer que el torero mexicano se encontraba estable, Joselito, a través de su cuenta de Instagram publicó el parte médico luego de haber ingresado en el hospital. En él se pueden leer la longitud de la cornada sufrida en su pierna izquierda, además de otras lesiones menores producto de los duros golpes sufridos.

