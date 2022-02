Inicia el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco

Con la participación de tenistas de talla internacional y los primeros lugares como Rafael Nadal, Denil Mevderev, Fernando Verdasco, Alexander Zverev, Feliciano López, Stefanos Taitispas y Mateo Berretini, iniciará el lunes 21 - 26 de febrero en su edición de 2022, el vigésimo noveno Abierto Mexicano de Tenis.

En su 29 aniversario, el torneo de tenis más importante de América Latina comienza con el pie derecho, al estrenar un nuevo estadio Arena GNP, en el puerto de Acapulco con capacidad para 15 mil espectadores.

El nuevo estadio no viene sólo, su cancha dura, similar a las del Abierto de los Estados Unidos, sentirá la potencia de las suelas del español Rafael Nadal y el ruso Denil Mevderev, números 6 y 2 del mundo de acuerdo al último ranking de la Asociacion de Tenistas Profesionales (ATP).

Los tenistas estrenarán el nuevo estadio Arena GNP. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

El pronóstico de miles de aficionados es que el ruso y Rafael Nadal, repitan en la gran final de este torneo serie 500, tal como sucedió hace 3 semanas en el Abierto de Australia (AOP) donde Nadal, arrebató una victoria de alarido en 5 sets - casi 6 horas de juego y llevándosé el trofeo de gran campeón del AOP.

Por supuesto, el tenista número 1 de México, el orgullosamente acapulqueño Alejandro "Tigre" Hernández de 23 años de edad también estará presente gracias al pase directo (Wild card) que le otorgó la ATP.

Alrededor de la 1:00 de la tarde el tenista Rafael Nadal ofreció una conferencia de prensa en el puerto donde agradeció que los mexicanos lo reciban con cariño “en Latinoamérica siempre me he sentido muy querido y apoyado en Acapulco, no es la excepción siempre he sentido el apoyo y cariño de los mexicanos y agradezco al pueblo mexicano por la bienvenida que me dan cuando juego. Me gusta estar aquí”.

Así también mencionó que le toca “jugar en el primer cuadro algo muy complicado con un jugador que viene de ganar un torneo y que es uno de los mejores del mundo”, no obstante dijo que hará el mejor trabajo posible.

Destacó el tenista español que la expectativa principal es jugar, el cuerpo físicamente le responde bien, y está feliz de jugar tenis, con la ilusión de competir más allá de los resultados sino de disfrutar de cada juego.