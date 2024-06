Guerrero gana oro en competencia internacional de voleibol

Saltar junto a la red para lograr un remate que les diera un punto en el partido, portando la playera con el nombre de México grabado en la espalda, es una de las imágenes que quedarán grabadas por siempre en la mente de Ilse Beatriz Castañón Alarcón, una de las Guerrerenses que conformaron el selectivo mexicano que logró la medalla de Oro en el festival Internacional de Voleibol desarrollado en Bulgaria.

Bety, señaló que “El logro ha sido una gran experiencia, en el que se materializaron muchos sueños, mucho esfuerzo, entrenamiento, disciplina, compañerismo y apoyo entre las integrantes del selectivo”, porque lamentablemente refirió que de las instancias que promueven el deporte no han tenido ningún incentivo.

“Yo no he recibido ningún tipo de apoyo, se ha intentado pero en Guerrero no toman en cuenta todos los deportes para impulsar, porque realmente hay muchos talentos en diferentes disciplinas”.

“La motivación es luchar por lo que eliges hacer, crear y sentir, con apoyo de la gente te rodea en mi caso mi familia mis padres, hermanos e hijos, mi pareja y la gente que cree en mi, ellos han sido mi principal motivación”, señaló al cuestionarle cuál ha sido la motivación que la ha impulsado hasta llegar a este nivel de competición.

El equipo de Guerrero está conformado por seis jugadoras originarias del puerto de Acapulco, una de Chilpancingo, otra de Iguala y una de Zihuatanejo. /Foto: Cortesía @ilse.castanonalarcon

El equipo femenil de Guerrero tras haber ganado torneos selectivos fue designado para representar a México en el 20 Festival Internacional de Voleibol en Bulgaria y de ese país trajeron el oro derrotando justamente a los locales con parciales de parciales de 25-18 y 25-21 logrando, lo que le dio un Oro para las Guerrerenses que representaron a todo México.

El equipo de Guerrero está conformado por seis jugadoras originarias del puerto de Acapulco, una de Chilpancingo, otra de Iguala y una de Zihuatanejo, ellas son: Consuelo Elizabeth Delgado Bibiano, Karla Jazmín Delgado Bibiano, Gloria Celeste Guadalupe Regules González, Yesel Venancio Diego, Ilse Beatriz Castañón Alarcón, Ana Karen Albarrán Castro, Dulce Rubí Jasso Salmerón, Rocío Gabriela Sánchez Gómez, Ariana Itzel Diga Ríos, y la entrenadora María del Rosario Aguirre Orbe.