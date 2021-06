"Agua sí, refresco no", gesto de Cristiano Ronaldo le cuesta a Coca-Cola casi ¡4 mil mdd!

Previo a que Cristiano Ronaldo se convirtiera en el máximo goleador de la Eurocopa, el astro del futbol se volvió tendencia durante una conferencia del torneo europeo.

Fue el pasado lunes en Budapest, cuando CR7 llegó a la rueda de prensa y al sentarse, frente a él se encontraban dos botellas de Coca-Cola y una de agua, a lo que el portugués optó por agarrar los refrescos y hacerlos a un lado, dejándolos así fuera de la pantalla.

Posteriormente, tomó la botella de agua y finalizó diciendo: "Agua, no Coca-Cola...", frase que al coincidir con la apertura de la sesión en Wall Street, donde cotiza la compañía, ésta terminó perdiendo 3 mil 967 millones de dólares.

El gesto del futbolista en el que aparta las botellas de refresco provocó entonces una brutal caída del 1.6% para la compañía en el mercado bursátil, por lo que la empresa pasó de valer 242 mil millones de dólares a 238 mil millones.

Cabe destacar, que la famosa marca es uno de los patrocinadores principales de la Eurocopa, sin embargo, hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

Esta no es la primera vez que el futbolista hace un comentario en público contra la bebida pues hace tiempo durante una entrevista habló sobre el régimen saludable que llevaba en casa con sus hijos, revelando que no les permitía consumir productos azucarados.

"Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas. Él sabe que no me gusta", afirmó entonces.

Para Ronaldo las pérdidas de Coca pasaron desapercibidas pues este día la leyenda portuguesa siguió rompiendo récords luego de que un doblete contra Hungría lo hiciera convertirse en el máximo goleador en solitario de las fases finales de la Eurocopa.