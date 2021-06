Solari quiere volver a Europa

Santiago Solari no se visualiza por mucho tiempo en el futbol mexicano. Con las Águilas del América tiene contrato hasta el 2023, el cual espera cumplirlo hasta el final, y después volver al Viejo Continente para continuar con su preparación como director técnico de futbol.

"Aún me quedan dos años de contrato, luego me gustaría volver a Europa. El Madrid es mi casa, y pasé tres años maravillosos en el Inter, un club que me despierta recuerdos apasionantes. El crecimiento debe continuar en Europa. Personalmente sueño con Italia donde aprendí a apreciar la peculiaridad del futbol y me gustaría vivirlo desde la banca, sería un proceso de crecimiento que considero fundamental", expresó con completa sinceridad a la Gazzeta Dello Sport, rotativo italiano al que le concedió una entrevista.

En el Guard1anes 2021, el estratega argentino clasificó a los Millonetas en el segundo peldaño con una suma de 38 unidades, gracias al positivo saldo de 11 triunfos, dos empates y sólo tres derrotas.

Sin embargo, en la Liguilla no pudo avanzar más allá de cuartos de final y fue eliminado por Pachuca, a pesar del global 5-5. Los goles de visitante beneficiaron a los Tuzos y truncó el vuelo del Ave.

En un cambio de tema, Solari aplaudió la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo del Real Madrid. "Él está en el corazón de todos los madridistas, forma parte de nuestra historia. Con él conquistamos la anhelada Décima Copa de Europa tras dos años de espera y abrimos un ciclo ganador", añadió el argentino.

Sobre la Copa América, el Indiecito se rindió ante su paisano Leonel Messi, quien sigue persiguiendo un título con la Selección Argentina.

"Todos quieren lucirse en las redes sociales, buscar la fama y hablar de cosas que no conocen, desde la pandemia hasta la política. Messi, en cambio, piensa en jugar, en marcar goles y en ser el mejor año tras año", dijo.

"Está claro que se opone a otra leyenda, nuestro dios, Diego Maradona. Él lo hizo todo de otra manera. Mostró todo lo que llevaba dentro, sentimientos, pasiones, todo. Hemos amado a Diego porque mostró su vulnerabilidad y su humanidad, pero para hacerlo pagó con la vida", cerró.