Siboldi no se fía del mal paso de Chivas

Decir que la situación por la que atraviesa Chivas no es de preocuparse, sería mentira y pese a que en La Noria están conscientes del declive de los rojiblancos, hay respeto: “Es un equipo grande. Tiene muy buenos jugadores y a un buen entrenador de muchísima experiencia que puede despertar en cualquier momento, así que no debemos confiarnos”, señaló Robert Dante Siboldi.

Cruz Azul se meterá a la casa del Rebaño, donde el técnico cementero aseguró deben ganar por su gente, pero con respeto al rival y sin exceso de confianza: “ Tenemos la responsabilidad de hacer un buen partido y ganar por nuestra afición, por lo que representa esta institución. Si el rival está pasando por un buen momento o mal momento, es problema de ellos. Nosotros nos debemos enfocar a lo nuestro”, reiteró el entrenador.

Sobre la misma línea, elogió a Luis Fernando Tena, estratega de los tapatíos: “En lo táctico creo que tiene mucho por dar. Repito que cuenta con buenos jugadores, rápidos y él sabe hacer su trabajo así que no dudo que en cualquier momento su escuadra embone”, comentó.

Al ser cuestionado sobre el regreso de Yotún, el uruguayo reveló que el mediocampista está listo para ser uno de los convocados para dicha batalla: “Yoshi está listo. Es un gran jugador aunque no está para los 90 minutos, sí para la convocatoria, así que viajará y lo veremos ahí”, mencionó.

Por último, habló sobre las críticas y dudas que han hecho hacia él y su trabajo al frente del timón azul: “ Esa sensación de que no sé o qué no estoy preparado o no soy el indicado, siempre ha sido desde que jugué. Ahí están los resultados y me interesa mucho cómo juega el equipo, cómo se logran los resultados y títulos, entonces creo que he demostrado que tengo la capacidad y que estoy preparado. Yo me lo creo, me tengo confianza, así como trato de transmitírselo a ellos, los jugadores. El que confía seguirá confiando y el que no, es problema de ellos”, concluyó.