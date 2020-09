Será difícil que Messi permanezca en el Barcelona, dice su padre

Será difícil que Lionel Messi permanezca en el Barcelona después de haber hecho público su deseo de dejar el club español, dijo su padre y agente Jorge Messi el miércoles al llegar a la ciudad para negociar el futuro de su hijo.

Tras un vuelo en jet privado, está previsto que Jorge Messi se reúna el miércoles con el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, para hablar del futuro de su hijo, según informaron medios de comunicación españoles.

Un portavoz del club declinó hacer comentarios al respecto.

Messi, que ha recibido seis veces el Balón de Oro, insiste en que tiene una cláusula en su contrato que le permite irse con un traspaso gratuito, un argumento rebatido por el Barcelona y la Liga, que dicen que el argentino sólo puede irse si un club rival está dispuesto a pagar los 700 millones de euros (830,20 millones de dólares) de la cláusula de rescisión de contrato.

"No sé", dijo el padre de Messi a la cadena española de televisión Cuatro cuando le preguntaron si el jugador de 33 años dejaría el único club en el que ha jugado profesionalmente.

Sin embargo, cuando le preguntaron si le resultaría difícil quedarse, respondió que sí. Y cuando le preguntaron cómo ve el futuro de Messi en el Barcelona, respondió "difícil, difícil".

Jorge Messi esquivó las preguntas sobre si el Manchester City sería una buena opción para su hijo. Un fichaje por el Manchester City le permitiría a Messi volver a trabajar a las órdenes del exentrenador del Barcelona Pep Guardiola.

"No sé, no hay nada todavía", dijo, añadiendo que no había hablado con Guardiola, que ganó numerosos trofeos como entrenador del Barcelona con Messi al frente.

El jugador argentino no se presentó el lunes a la primera sesión de entrenamiento de la temporada con el nuevo entrenador del club, Ronald Koeman.