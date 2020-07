Necaxa y Tigres se declaran listos para el arranque del torneo

Contra todo, en medio de una ola de casos positivos de coronavirus en diversos equipos, el inicio del Guard1anes 2020 está programado para llevarse a cabo esta tarde, en Aguascalientes. La jornada 1 tuvo que haber arrancado el jueves en San Luis Potosí, sin embargo, el juego entre tuneros y FC Juárez se aplazó por los múltiples contagios del cuadro de la frontera. Lo mismo le pasó al partido entre Mazatlán y Puebla. El debut oficial del cuadro púrpura en Primera División cambió para el lunes.

A pesar de la incertidumbre y comentarios adversos, el juego entre Necaxa y Tigres se mantiene de pie. Aunque con el Covid-19 no se sabe. Hasta que no ruede el balón no podemos cantar victoria.

El telón se abre en el estadio Victoria. Los Rayos, en una etapa de transición, son los encargados de inaugurar la competencia. Alfonso Sosa arranca el torneo con bajas sensibles. Mauro Quiroga emigró al Atlético de San Luis, mientras que Hugo González regresó a los Rayados. Ambos eran parte de la columna vertebral de los hidrocálidos.

Ángel Malagón llegó a cubrir el hueco en la portería, mientras que Ian González es el nuevo socio de Maximiliano Salas en el ataque electricista. El primer reto de Necaxa es de cuidado.

Tigres, tras la polémica que sucedió en las semifinales de la Copa por México frente a Cruz Azul, regresa al ruedo.

Los felinos no tuvieron un buen Clausura 2020, sin embargo, la calidad de su plantel sigue intacta, se fue Enner Valencia, pero arribó Leo Fernández. El que fuera motor de Toluca es la nueva pareja de André-Pierre Gignac en la delantera auriazul y promete ser de mucho peligro.