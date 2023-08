Luis Rubiales pide perdón por el beso a Jenni Hermoso en festejos de España por Mundial Femenil

El presidente de la Real Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, ha salido a pedir disculpas públicas luego del beso que le plantó a Jennifer Hermoso durante la ceremonia de premiación del Mundial Femenil donde España se consagró campeona del mundo.

En el video se muestra como al pasar la jugadora Jenni Hermoso a saludar al presidente Rubiales, éste en medio de la euforia le toma la cara y le planta un inesperado beso en los labios.

Después de que el momento se viralizara y algunos internautas cuestionaran lo hecho por el presidente de la RFEF, el directivo salió a disculparse a través de un video en redes sociales.

“Seguramente me equivoqué, debo reconocerlo. En un momento de máxima efusividad, sin mala fe, pasó lo que pasó, de manera muy espontánea. Aquí no lo entendíamos porque lo veíamos como algo natural, sin mala fe, pero fuera ha generado mucho revuelo. Si hay gente que se ha sentido ofendida no queda otra que disculparme. Y además aprender de ello y entender que cuando uno es presidente de una institución importante como la Federación debe tener más cuidado.”, declaró el directivo.

“Hay también unas declaraciones por mi parte. Donde dentro de este contexto, el decir que esto me parece una idiotez, es porque aquí dentro nadie le daba la más mínima importancia. También quiero disculparme ante esas personas, que entiendo que si desde fuera lo han visto de otra manera seguramente tendrán sus motivos.”, sentenció Rubiales.

Las reacciones

Las criticas recibidas por lo sucedido fueron incontables. Incluso, el presidente del Ministerio de de Cultura y Deportes de Cataluña, Miquel Iceta lo calificó de “Impresentable”. Además, la Secretaria General del Deporte de la Generalitat de Cataluña, Anna Caula, exigió la renuncia de Rubiales como presidente de la RFEF.

Publicado originalmente en el ESTO