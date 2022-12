Lo llevaba en el corazón: México fue su segunda casa

Pelé consideró a México como su segunda casa. El amor que sintió por nuestro país surgió cuando miles de aficionados lo reconocieron durante la Copa del Mundo que se realizó en 1970.

La selección de Brasil fue arropada por los mexicanos, primero en Guadalajara porque fue la ciudad donde el Scratch Du Oro trabajó y jugó como local la mayor parte de la justa mundialista.

Tras la eliminación de México, el respaldo del país fue para Brasil y en particular para Edson Arantes do Nascimento.

“De todos los viajes de mi carrera, todo mundo me pregunta cuál fue el mejor, en cuál me divertí más. A veces bromeo y digo que sólo me faltó ir a la Luna, pero un lugar, un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que me dieron y por cómo me trataron, es México", señaló dos días antes del aniversario 50 de la final en la que Brasil goleó a Italia para ganar el título con el que Pelé se convirtió en el único futbolista tres veces campeón del mundo, en un vídeo divulgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

“El pueblo mexicano fue tan cariñoso con Brasil, tan bueno con Brasil. Digo con Brasil porque soy brasileño y ellos me trataron y trataron a la selección brasileña tan maravillosamente. Olvidando al futbol, éramos bien recibidos. Le agradezco de corazón todo el cariño y toda la atención que nos dieron”, agregó.

Desde la justa que se realizó en 1970, Pelé siempre mantuvo una relación estrecha con México. En varias ocasiones visitó el país, no sólo por cuestiones comerciales, también por placer.

Fue invitado al primer encuentro Mundial de Comunicación que se realizó en Acapulco, Guerrero, en 1974.

Al lado de Emilio Azcárraga Milmo, quien fuera directivo de Televisa, presentó un proyecto para la filmación de la película Pelé.

En 1994 recibió un homenaje y se le entregó el Taco de Oro por su trayectoria, en una ceremonia que encabezó el entonces directivo Enrique Borja.

Incluso, en 1975 jugó con un equipo mexicano: y es que el Santos de Brasil, equipo en el que militaba el astro sudamericano, participó en un cuadrangular, pero vistió la casaca de los Gallos de Jalisco.

La relación de Pelé con México siempre fue estrecha e inició a raíz de la participación del Scratch du Oro en la Copa del Mundo de 1970. Foto: Archivo ESTO

“Siempre he dicho que Pelé tiene tres corazones, uno para su familia, uno para Brasil y el otro para México; yo tengo un corazón mexicano”, sentenció en 2008, cuando el brasileño visitó el estadio Jalisco para un partido entre Santos FC y Chivas.

