Las aguilas quieren ser ejemplo en la liga femenil

Cada vez son más los clubes que apuestan por sus plantillas femeniles y el conjunto del América no podía quedarse atrás. La grandeza que los tiene en la punta de las instituciones más populares en México no es solamente por sus campeonatos, sino por sus acciones, valores y la forma de actuar tanto dentro como fuera de la cancha.

Ante ello, la directiva lanzó un nuevo plan de trabajo de cara al Guard1anes 2020 con el equipo de Leonardo Cuéllar, mismo en el que recalcan la importancia de darles el mismo trato profesional que a los pupilos de Miguel Herrera: “Todos estamos en el mismo equipo, seas varonil, femenil, básicas, todos vamos hacia el mismo lado y todos portamos el mismo escudo”, dijo Claudia Carrión, Directora Deportiva de América Femenil.

“Por eso es que nos han dado todo el apoyo para poder trabajar muy bien y dar los resultados que se buscan, donde obviamente es hacer un buen papel, estar en los primeros puestos y conseguir ese título”, agregó.

Semanas antes de que se iniciara el Guard1anes 2020, mucho se habló sobre la alta cantidad de bajas que tuvo el club, lo que se señaló como daños colaterales ante la pandemia que obligó a otros equipos a recortar su escuadra, pero en el Nido no fue así: “Desde el inicio de la temporada pasada se hizo una decisión de estructura en el club para tener una escuadra no con tantas jugadora porque teníamos a 36 contando a Lucero Cuevas y Esmeralda Verdugo quienes estaban a préstamo con Tijuana, después ya cuando termina la pandemia sabíamos que íbamos a reducirnos, lo que llamó mucho la atención porque salieron 14, pero no fue por el tema de la pandemia, era algo que ya se había platicado, además se sumaron jugadoras de calidad con las que pensamos podremos tener un mejor balance”, externó Leonardo Cuéllar.

El equipo optó por un diseño dinámico, en donde se buscó tener más salida por la banda izquierda, por lo que se hicieron de Jocelyn Orejel. Pese a que en la media cancha cuentan con Jeniffer Muñoz, quien es una de las piezas fundamentales, la fortalecieron con las cualidades de Verónica Pérez y ante la carencia de velocidad, Dalia Molina fue la opción para darle ese plus: “Las que llegaron son las que necesitábamos, todas cuentan con algo que buscábamos para cumplir con uno de los objetivos principales que es la solides, madurez y obviamente aumentar la competencia interna”, apuntó Cuellar.