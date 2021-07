Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, da positivo a Covid-19

El Covid-19 encendió las alertas en la Liga MX, luego de que su presidente Mikel Arriola informara este jueves que dio positivo al Covid-19 tras realizarse una prueba PCR.

Arriola detalló que hasta el momento no ha presentado síntomas, pero al tener este resultado, permanecerá aislado sin desatender sus labores.

➡️ Sigue la mejor cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el ESTO

"Muy buenos días. Ayer por la tarde me hice la prueba de rutina PCR, Covid-19, y hoy por la mañana me llegó el resultado positivo. Estoy asintomático y me mantendré aislado en casa atendiendo mi agenda de trabajo", escribió en Twitter.

Muy buenos días. Ayer por la tarde me hice la prueba de rutina PCR, Covid-19, y hoy por la mañana me llegó el resultado positivo. Estoy asintomático y me mantendré aislado en casa atendiendo mi agenda de trabajo. Saludos a todo@s — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) July 22, 2021

Durante una conferencia de prensa celebrada este miércoles ,el presidente de la Liga MX estuvo en contacto con Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, e Irasema Zavaleta, encargada de Despacho de la Presidencia del Conapred.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Mikel Arriola fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2016 y candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Partido Revolucionario Institucional en 2018.