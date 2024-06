Copa América 2024: dónde ver gratis, online y en TV abierta los partidos

Este verano los fanáticos al futbol no solo podrán vivir la Eurocopa, sino también serán testigos de la Copa América 2024. Donde las selecciones de la Conmebol y de la Concacaf verán actividad en el certamen, mismo que se podrá ver tanto en TV Azteca como TUDN.

En la edición 2024 de la Copa América 16 selecciones buscarán la máxima gloria continental en Estados Unidos, entre las favoritas, están Brasil y Argentina. México tendrá como tarea demostrar que el proyecto apoyado en Jaime Lozano tiene razones para creer.

¿Qué partidos de la Copa América 2024 serán transmitidos gratis y online por TV Azteca?

El juego inaugural entre Argentina contra Canadá será el primer partido que se podrá ver tanto en la pantalla de Azteca 7 como en Azteca Digital.

Futbol Copa América, el torneo más antiguo de la historia, ¿Quién fue el primer campeón?

Después, sin contar los juegos de la Selección Mexicana, el encuentro de Brasil frente a Costa Rica se podrá ver tanto en TV abierta como en streaming.

¡Arranca #LaSensaciónDelVerano! 🤩



La GRAN inauguración de la Copa América 2024 se vive en Azteca Deportes: Argentina vs Canadá, así como TODOS los partidos de la competencia. 🇦🇷🆚🇨🇦



📅 Jueves 20 de junio

🕕 5:35 P.M.

📺 @aztecasiete

💻 https://t.co/OqYzbKT3Ba

📱APP Azteca… pic.twitter.com/FnUGlBeShk — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 19, 2024

Otros encuentros que se verán de manera gratis en ambos formatos serán Chile vs. Argentina, Uruguay vs. Bolivia, Paraguay vs. Brasil, Argentina vs. Perú, Estados Unidos vs. Uruguay. Y por último, Brasil vs. Colombia.

¿Dónde ver la Copa América 2024 gratis y online?

Para esta Copa América se tienen tres opciones para poder disfrutar toda la acción del torneo que se disputará en los Estados Unidos. En televisión abierta, los canales donde se podrán ver los partidos serán en Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7. Los cuales serán correspondientes a la Selección Mexicana, además de algunos encuentros extra, tanto del grupo que integra el Tricolor como de otros sectores.

Por @VIX: https://t.co/otSuJDjbyU ¡SÍ SEÑOR! En streaming vivimos la pasión de #NuestraCopa



🎙️@Carlos8Reinoso

🎙️@fpesebastian

🎙️@rafaelpuente



⭐️Alineación DE LUJO para partido DE LUJO⭐️ pic.twitter.com/yA8sOdCeFz — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 20, 2024

En streaming los juegos serán pasados por VIX. La cual ofrecerá los partidos del torneo a través de su plataforma, mientras que TV Azteca hará lo mismo en su plataforma Azteca Digital, la cual tendrá algunos juegos en exclusiva. Mientras que algunos otros también serán pasados por Azteca 7.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La última opción para poder ver los partidos de la Copa América será por televisión de paga. Al ser el canal de TUDN la que traerá no solo los juegos de la Selección Mexicana, sino que también algunos otros.