Conoce FIFA+, la nueva plataforma de streaming para los aficionados del futbol

Este martes se dio a conocer el nacimiento de una nueva plataforma de streaming, FIFA+, donde se podrá ver contenidos originales de algunos de los futbolistas más brillantes que ha dejado la historia del deporte, así como otro tipo de contenidos históricos como partidos y también algunos juegos completamente en vivo.

La aplicación promete mucho y seguramente será adorada por los aficionados del balompié, además de que será gratuita.

Te puede interesar: Sin boleto para Mundial, aficionados mexicanos no podrán entrar a Qatar

FIFA+ tendrá archivos de futbol desde 1950, además de que transmitirán juegos de las Federaciones que están afiliadas a la FIFA y solo este año se retransmitirán más de 40 mil partidos en la famosa plataforma.

𝗪𝗮𝘁𝗰𝗵 . 𝗦𝘁𝗿𝗲𝗮𝗺 . 𝗙𝗿𝗲𝗲



Introducing #FIFAPlus: your new home for football ✨



Watch or stream for free thousands of live matches per month, stories from your favourite footballers, and the biggest archive of World Cup matches 👉 https://t.co/EO11dasOum pic.twitter.com/h4vm0z3PqJ — FIFA.com (@FIFAcom) April 12, 2022

Futbol Estos son los rivales de la Selección Mexicana en Qatar 2022

Dentro de las primeras producciones originales de la aplicación destacan nombres de futbolistas como los brasileños Ronaldinho, Dani Alves y, Ronaldo Nazário, además del belga Romelu Lukaku, la inglesa Lucy Bronze y la estadounidense Carli Lloyd.

El presidente de la FIFA asegura que con este plan se intenta que el futbol sea seguido por muchas más personas a nivel global.

"FIFA+ representa el siguiente paso hacia nuestra visión de conseguir que el fútbol sea realmente global e inclusivo. Este proyecto representa un cambio cultural en el modo en que los distintos tipos de aficionados al fútbol pueden conectar con este deporte y conocerlo mejor, y constituye una parte fundamental de mi Visión 2020-2023".

Acelerará la democratización del fútbol y estamos encantados de compartirlo con el público", fueron las palabras de Gianni Infantino.

Como ya se esperaba la plataforma estará disponible en distintos dispositivos web, además de la aplicación del celular y se podrá tener en cinco idiomas de momento (inglés, francés, alemán, portugués y español).

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Además, con motivo de la cercanía del mundial de Qatar 2022 serán retransmitidos algunos juegos de varias ediciones de la Copa del Mundo.

Publicado originalmente en ESTO