Chicharito charló con el Tata Martino y reveló porque no está en la Selección Mexicana

La ausencia de Javier ‘Chicharito’ Hernández para disputar el mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana ha sido uno de los temas más polémicos en la lista que acaba de brindar el seleccionador de México, el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, quien no lo tiene vetado del conjunto Tricolor, pues a decir del propio jugado, es una decisión del estratega y él sabe qué elementos le aportan más en el ataque.

En entrevista para ESPN en el programa que conduce Hugo Sánchez llamado ‘Hugo Sánchez Presenta’, el atacante de los Ángeles Galxy de la MLS, le platicó al ‘Pentapichichi’ que él no tuvo nada que ver con la supuesta queja de futbolistas de las Selección Mexicana para mejorar las primas y premio económicos, razón por la que se presumía que Hernández no era citado al Tricolor desde 2019.

“Teníamos un grupo de WhatsApp y yo me salí, no quería negociar nada, solo quería jugar futbol; la gente estuvo diciendo que yo no quería, pero hubo un momento cuando me salí de eso que me dijeron que tenía que firmar algo y yo les dije ‘mi dinero que voy a ganar por lo que sea, lo podemos repartir a los utileros y jugadores jóvenes, pero yo no quiero firmar esto’. Ya no supe que sucedió, llevo tres años fuera y yo no negocie absolutamente nada en este proceso con el ‘Tata’ Martino”, dijo al ex delantero del Real Madrid.

Acerca de su relación personal y profesional con Gerardo Martino, quien está obligado a clasificar cuando menos a los cuartos de final en Qatar 2022, donde comparte grupo con Argentina, Polonia y Arabia Saudita, Javier Hernández, como siempre, fue muy ‘políticamente correcto’ y aseguró al ‘Macho’ que esta es muy buena y sin ningún mal entendido.

“Hablé con él (‘Tata’ Martino) hace unos meses, tuvimos dos llamadas, quedaron las cosas claras y se resolvió lo que se tenía que resolver; yo le llamé, después él me llamó y los dos pensamos que era el momento indicado para que pudiéramos platicar de cuestiones que se tenían que platicar y al final de cuentas todo se resolvió. Él seguirá decidiendo lo mejor para la Selección y los delanteros que el crea que lo van ayudar más”, afirmó ‘Chicharito’ Hernández, quien sigue como el máximo anotador histórico de la Selección Mexicana.

