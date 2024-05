Brian Rodríguez explicó su situación legal, se le acusa de una presunta violación

El bicampeonato quedó de lado por un segundo para Brian N. El jugador del América, fue acusado de una violación luego de estar presente en una reunión hace poco más de un mes

El volante no tenía ninguna restricción de la policía mexicana y pudo viajar para concentrar con su selección, la uruguaya. De cara a la Copa América que se jugará en Estados Unidos en 20 días.

Al charrúa se le vio celebrar sin problemas tras la obtención del torneo Clausura 2024 e incluso estuvo presente en la reunión en Coapa tras el encuentro. Brian viajó a tierras sudamericanas, junto a su compañero Sebastián Cáceres, para concentrarse con la escuadra que dirige Marcelo Bielsa.

Por lo pronto. El Rayito, en su cuenta oficial de Instagram, aclaró que todas las acusaciones en su contra son mentiras y que ya ha hablado con su representante para que busque lo mejor para él.

¿Qué dijo Brian Rodríguez?

“Quiero informar que los hechos que me involucran en México son totalmente falsos. Quiero dejar en claro que jamás me involucraría en una acción como la que se menciona, la cual no está alineada a mis valores. Mi abogado ya está trabajando en el tema para esclarecer la situación y proteger mis derechos”, publicó en redes sociales.

El volante se mantendría con las Águilas para el siguiente año futbolístico, aunque tampoco se descarta su salida, en caso de que una buena oferta llegue a Coapa por el ex jugador de Los Ángeles FC

