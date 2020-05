Aunque Herrera no se diga lavopista, le debe su formación

Pese a que Ricardo La Volpe se retiró hace poco de los banquillos, el Bigotón sigue dando de qué hablar. El experimentado ex timonel, no se guardó nada y aseguró que si Miguel Herrera, hoy director técnico del América, llegó en su momento a portar la playera de la Selección Mexicana fue gracias a él:

“Si la gente cambia y no se acuerda de cómo empezó, quién lo puso, su trayectoria como técnico o como jugador, y mañana niega todo eso, déjalo; yo no tengo ningún problema, no me voy a preocupar por eso”, dijo para multimedios.

“No puede negar que en Atlante yo me lo llevo a Querétaro y que siendo un delantero lo transformé a lateral-volante. Llegó a la Selección para jugar de lateral. Después lo hiciste como jugador, te marcó a jugadores importantes de los rivales. Si mañana él dice eso que no es Lavolpista, allá él. Yo no quiero que digan el Lavolpismo, porque vi algo muy malo cuando se hablaba del Bilardismo y del Menottismo y ambos eran grandes técnicos. El futbol, lo lindo, es que es para hablar, para criticar, para decir muchas cosas”, añadió.

Lo que realizó Ricardo Antonio La Volpe en pocas ocasiones se le reconoce por haberse hecho solamente de un título como timonel, sin embargo, no es algo que le preocupe, pues se queda nada más con los comentarios positivos.

“Tengo logros que nunca dicen, pero están los jugadores que lo tienen que decir. Hay técnicos que lo tiene que decir, que fui yo quien subió a ese Atlante. Al final a mí me gusta la huella que dejaste, un montón de jugadores que hablan bien de tu trabajo, de cómo los formaste y hoy muchos de esos jugadores son técnicos. Sale un Negro Almirón que es campeón en Argentina y habla de ti, o un Guillermo Barros Schellotto te viene a buscar a cuando estaba dirigiendo a Boca para hablar. Eso es más que cuántos títulos o no títulos tuviste”, remató el veterano estratega, seguro de haber apoyado a técnicos que hoy por hoy han entregado buenas cuentas a los clubes mexicanos.