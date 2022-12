André Marín revela toda la verdad sobre su estado de salud, ¿Cuándo regresará?

La salud de André Marín, reconocido periodista que trabaja en Fox Sports, ha estado en boca de todos en lo que va del año, al comunicador se le vio bastante deteriorado durante sus últimos programas de televisión y finalmente, hace unos meses, anunció que tomaría un descanso para atender su enfermedad. Pero, ¿qué le pasó? Fue él mismo quien contó la verdadera historia de lo ocurrido.

A través de un video compartido en su canal de YouTube, en el que por cierto no sale a cuadro, solamente se escucha su voz, Marín reveló que la ha pasado muy mal y que fue una enfermedad de la cual se contagió en el hospital, la que la llevó al límite y tener que parar en su trabajo.

Te puede interesar: Neymar recoge trofeo para Pelé como "el Jugador de la historia"

“Les voy a contar en exclusiva lo que pasó este año, donde estuve mucho tiempo en los hospitales. Ingresé a principios de noviembre para que me revisaran un tema de la espalda, un par de vértebras que tengo desviadas y a que me revisaran la operación que me había hecho en enero en el estómago”, comienza el relato.

“Y resulta que el hospital me contagié de tres virus distintos de neumonía, por lo que me intubaron, me hicieron gastrotomía, estuve 45 días metido en el hospital. Agradezco públicamente a los doctores que me hayan salvado la vida”, continúa.

Del mismo modo, el conductor de Fox Sports agradeció a todas las personas que se mantuvieron a su lado y a su audiencia, misma que le permitió mantenerse.

“Suele decirse vuelos verdaderos amigos se conocen en el hospital y en la cárcel y este año he conocido a mis verdaderos amigos. Gracias pro todos los mensajes de aliento, me reconfortaron mucho”, contó.

¿Cuándo regresa André Marín a la Última Palabra?

Luego del año sumamente complicado, André Marín aseguró que se encuentra mejor y que pronto estará de vuelta, pero por lo pronto se mantiene en casa donde trabaja en su rehabilitación y disfruta de su familia, que ha sido un apoyo invaluable a lo largo de estos meses.

“Yo seguiré trabajando en todos los días, estoy en casa y con mi familia, con los cuales estoy muy agradecido por estar vivo”, señaló.

Aunque no dio una fecha específica, Marín aseguró que será el próximo año cuando vuelva a la pantalla y reiteró que no hay hada más importante en la vida que tener una buena salud.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Sin salud no puedes hacer absolutamente nada, primero la salud y después vendrá todo lo demás, sin salud no hay nada. Estoy trabajando muy duro en casa para volver con todo en 20223 a La Última Palabra”, dijo André Marín.