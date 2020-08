A pesar del triunfo, presión en América no se va: Herrera

Miguel Piojo Herrera se fue satisfecho de la cancha del Alfonso Lastras gracias al triunfo obtenido por América ante San Luis (1-2) que lo hizo poner fin a una racha de dos derrotas.

"Era importante sacar un resultado positivo, sobre todo para mejorar el estado de ánimo por las dos derrotas que habíamos tenido", explicó el técnico mexicano al obtener las Águilas la victoria de visitante.

El triunfo de este sábado permitió a las Águilas romper la racha de derrotas que encajó en las jornadas cinco y seis ante Querétaro (4-1) y Monterrey (3-1), respectivamente; a pesar de ello, Herrera confesó que seguirán trabajando bajo la misma exigencia.

📹 #ElResumen



Las 'Águilas' regresaron a la senda de la victoria en el Estadio Alfonso Lastras.Revive aquí lo mejor del partido entre el Atlético de San Luis y América.#Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/s4UVmCeIxb — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) August 30, 2020

“Trabajamos con la misma presión de siempre, no deja de haber presión. Habrá gente a la que no le guste como ganamos, pero siempre trabajaremos bajo presión. Uno tiene que saber lo que pasa y donde está sentado, estoy tranquilo, me ocupa que el equipo gane, para eso trabajo; la directiva apoya el proyecto que tenemos, los jóvenes demuestran que son confiables. Los focos amarillos siempre vienen cuando hay dos derrotas, en este equipo así es, se prenden las alarmas, pero nosotros estamos tranquilos trabajando”, expresó.

El estratega americanista reconoció que su defensa volvió a verse distraída y eso les costó irse abajo en el marcador.

"Nos anotaron primero en una pelota parada porque seguimos teniendo desatenciones y eso se corrige trabajando una y otra vez hasta que desaparezcan".

Resalta trabajo de Ochoa

Finalmente, Herrera destacó la labor de Guillermo Ochoa, quien tuvo varias intervenciones que le valieron a su escuadra salir victoriosa.

“Le tengo mucha confianza y en los siete goles que nos hicieron en los últimos dos partidos, no tuvo mucho que ver en ellos. Por la exigencia del arquero que es, le pedimos que saque algunas pelotas más, pero a final de cuentas es capacidad y calidad de él. Demostró que tiene buen ritmo y si sigue en ese nivel será importante para él, para el equipo y la Selección”, agregó.

🧤 Que hermosas atajadas de Guillermo Ochoa, el capitán de esta tarde 🦅 #AméricaYYa #SomosAmérica pic.twitter.com/N4leyJNJsv — Club América (@ClubAmerica) August 30, 2020

Con el triunfo, América subió al segundo lugar del torneo con 13 unidades; San Luis es décimo sexto con cinco puntos.

En la fecha ocho del Apertura 2020, América recibirá a Mazatlán FC el próximo miércoles; Atlético San Luis visitará al Pachuca un día después.

||Con información de ESTO||