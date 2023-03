Falta de recursos no noquea al Tlacuatzintl

A pesar de ostentar dos títulos de campeón estatal y una medalla de plata en los juegos regionales de la Conade del año pasado, Ángel Emiliano “El Tlacuatzintl” Orozco Vaois, organiza rifas, y vende helados para poder conseguir el dinero que le permita acudir a una competencia nacional conocida como el Festival Olímpico Mexicano, que es un preámbulo y preparativo para las olimpiadas nacionales que organizad la Comisión Nacional del Deporte.

El Tlacuatzintl, entrena todos los días en el gimnasio conocido como “el avispero” que se encuentra adaptado en el techo de un edificio de la Unidad deportiva Chilpancingo II (CREA), y por el nivel que actualmente ha alcanzado se espera que pueda tener un resultad aceptable en las próximas competencias, a las que irá si logra juntar los 7 mil 500 pesos que cobran de inscripción más el pasaje hasta el estado de Guanajuato.

Ángel Emiliano, aseguró que ha puesto un empeño sin igual para su preparación y confía en que traerá una medalla de oro para Guerrero, sin embargo, ha tenido que recurrir a sus familiares y amigos para pedir financiamiento, “Tengo un tío que es tatuador reconocido y me dijo, no tengo dinero, pero organízate una rifa y yo le regalo un tatuaje chido al ganador”, de esa forma en este momento se encuentra inmerso en la venta de boletos a través de sus redes sociales.

“Si no pueden apoyarme con la compra de un boleto ayúdenme a compartir y difundir, verán que no los defraudare con los resultados que puedo llegar a obtener, mucha gente de la que me conoce sabe las ganas, disciplina y constancia que estoy poniendo de mi parte”. Escribió el joven que además hizo público su número telefónico para que lo contacten quienes puedan apoyarlo, 7471337111.

El joven boxeador relató que su sueño es traer una medalla de oro para Guerrero en los juegos de la Conade porque ello será un aliciente para que muchos más Guerrerenses se interesen en el deporte, pues reconoció que la juventud en este momento se encuentra muy dispersa metida en os celulares en los juegos de video, en las drogas, la delincuencia y hacen muy poco deporte.

Ángel Emiliano, aseguró que ha puesto un empeño sin igual para su preparación. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

“El box me permite canalizar toda la energía, aunque también tengo que dedicar tiempo al estudio ahorita que estoy por concluir la preparatoria abierta, y quiero seguir una carrera universitaria, que ojalá y pueda combinar mientras sigo preparándome para ser un campeón”

Relató que el año pasado fue semifinalista en el torneo regional y hoy tanto él como su maestro Arturo Castañón, confían en que hay posibilidades de traer una medalla en los juegos de la Conade que serán en Querétaro y donde participan jóvenes de 4 estados, que son la ciudad de México, estado de México, Querétaro y Morelos, “No es fácil hay buenos peleadores, pero estamos preparados al mil”

“He estado perfeccionando un poco de todo, desde cargas, fuerzas, velocidad contragolpes, y principalmente estamos trabajando el control mental, porque es un arte fundamental de los enfrentamientos, estar bien en la cabeza ayuda a tener todo en orden en el cuerpo”.

Finalmente el boxeador, indicó que si no logra juntar el dinero para ir a Guanajuato, pues tendrá que esperar otras oportunidades, y seguir entrenando para ser el campeón nacional que pondrá en alto en nombre de Guerrero, “ando vendiendo helados, trabajo en obras, o lo que salga, para mantenerme y juntar para el torneo, porque quiero poner en alto el nombre de Guerrero, y demostrarle a quienes nos han negado apoyo que están equivocados.