Canelo Álvarez promete noquear a Edgar Berlanga en menos de ocho rounds

Todo está listo en Las Vegas para la pelea de Saúl "Canelo" Álvarez y Edgar Berlanga. Los peleadores dieron el peso para el enfrentamiento en la división de los supermedianos.

El Canelo Álvarez registró 166.8 libras, mientras que su rival detuvo la báscula en 167.6 libras para dar paso a un intenso cara a cara.

Edgar Berlanga nunca le bajó la mirada a Saúl Álvarez, y aunque los ojos de ambos reflejaron ganas de ya estar en el cuadrilátero no hubo intentos por agredir al otro.

El primero en llegar a la ceremonia fue Edgar Berlanga, quien apareció con la bandera de Puerto Rico con un pants negro. A pesar del hate en su contra, el peleador tomó una actitud positiva ante la gente, sonrisas, besos y abrazos fueron la constante.

Por su parte, el Canelo Álvarez mostró su lado más bélico al entrar con Luis R. Conríquez al lugar. La bandera de México ondeó alto, mientras su equipo cargaba los cinturones que pondrá en juego.

El Canelo Álvarez aseguró que Edgar Berlanga habló demasiado, pero todo tiene que demostrarlo en el cuadrilátero.

“Puedes hablar mucho, decir muchas cosas, pero las palabras sobran. Mañana es la realidad”, dijo.

Sobre el cariño de la gente, aseguró que sus fieles aficionados están con él desde el primer día, y la prueba es que muchos fueron a la ceremonia de pesaje.

“Los números ahí están y son los que hablan. Estoy muy contento con lo que he hecho, yo creo que mi gente, los que siempre me han seguido aquí están. Muy agradecido con la historia que he estado haciendo”.

Reiteró que va a noquear a Edgar Berlanga en menos de ocho rounds.

“La verdad como lo he dicho, no más de ocho”, prometió para sus fanáticos.

¿Cuándo peleará El Canelo Ávarez?

La lucha entre Saúl Álvarez se llevará a cabo este sábado en el T-Mobile Arena, en Las Vegas y arrancará a las 10:00 pm, hora de CDMX.

El encuentro podrás verlo a través del Canal 5, TV Azteca, ESPN y Disney+

