Checo Pérez queda en séptimo lugaren el GP de Estados Unidos, previo al de CDMX

Sergio "Checo" Pérez finalizó en sexto lugar en el Gran Premio de Estados Unidos. Ahora la siguiente parada para Red Bull y compañía es la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde buscará romper la sequía de varias carreras sin podio.

Checo Pérez tuvo momentos esperanzadores en el Gran Premio de Estados Unidos 2024, pero solo le alcanzó para terminar en séptimo lugar. Ferrari fue el gran ganador con doblete de Charles Leclerc y Carlos Sainz, mientras que Max Verstappen se quedó con el tercer puesto tras una polémica penalización a Lando Norris.

El mexicano tuvo una buena largada desde la décima posición al conseguir dos peldaños. Sin embargo, Yuki Tsunoda se recuperó rápidamente y se convirtió en el tapón del tapatío por largo tiempo.

La emoción del arranque fue en la punta cuando Max Verstappen le arrebató el primer lugar a Lando Norris. El neerlandés empujó al británico fuera de los límites y en ese momento Charles Leclerc los sorprendió a los dos por el interior y desde ese momento no soltó la punta.

Tras un par de vueltas, Lewis Hamilton quedó fuera de la competencia al quedar estancado en una trampa de grava. Mientras tanto, Checo Pérez fue el único de toda la parrilla que se mantuvo en rango de DRS con respecto a Tsunoda, pero no fue hasta el giro 18 que pudo rebasarlo.

Sergio Pérez tuvo un momento de calma cuando Kevin Magnussen y Pierre Gasly entraron a pits. Y finalmente gozó de aire limpio con los 13 segundos que lo alejaban de Oscar Piastri.

Los neumáticos medios del mexicanos mostraron alta degradación para la vuelta 27 y fue cuando salió a boxes. Con 2.3 segundos en el cambio de gomas, Pérez regresó a la pista para una vez más iniciar la persecución desde el décimo puesto.

Checo escaló posiciones de manera constante, aunque lenta. Fue contra el argentino Franco Colapinto con quien mantuvo una batalla para arrebatarle el puesto. El novato no se mostró temeroso y defendió su peldaño con osadía, aunque la experiencia de Pérez se sobrepuso en el giro 38.

En la recta final los dos pilotos de Red Bull sostuvieron batallas en las que ambos resultaron perdedores.

Sergio Pérez, quien marchaba sexto, no tuvo el ritmo para defenderse de George Russell y terminó séptimo. Ganancia de tres puestos arriba desde donde largó, pero lo emocionante fue en la guerra por el tercer lugar.

A falta de cinco vueltas, Verstappen se vio amenazado por Lando Norris, hasta el punto en que el británico le regresó la maniobra de la primera vuelta al empujarlo fuera de la pista y ganarle la posición. Sin embargo, los comisarios iniciaron una investigación y después anunciaron una polémica sanción de 5 segundos al de McLaren.

Charles Leclerc y Carlos Sainz se llevaron el primer y segundo lugar en el Circuito de Las Americas y Norris cruzó tercero, aunque por la penalización el último lugar del podio quedó para Max Verstappen.

