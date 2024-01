Muere el piloto español Carles Falcón tras sufrir accidente en Dakar 2024

Carles Falcón falleció este lunes a consecuencia de las heridas sufridas el pasado domingo día 7 al caerse en la segunda etapa del Dakar, una caída por la que tuvo que ser reanimado por los servicios médicos de la prueba tras perder el pulso.

El equipo TwinTrain Racing Team explicó este lunes en un comunicado que los daños neurológicos causados por el paro cardiorrespiratorio en el momento del accidente" eran "irreversibles", después de que el piloto sufriera un edema cerebral y se fracturara la vértebra C2 en la caída, además de fracturarse cinco costillas, la muñeca izquierda y la clavícula.

Tras el accidente sufrido en la etapa que transcurría entre Al Henakiyah y Al Duwadimi y que obligó al piloto a estar ingresado en un hospital de Riad desde el lunes 8 de madrugada, el motorista fue repatriado a España el pasado viernes en un avión medicalizado y se encontraba ingresado en la UCI desde entonces en estado crítico.

TwinTrain Racing Team destacó en el texto que "Carles era una persona sonriente, siempre activa y que disfrutaba con pasión de todo lo que hacía, en especial las motos", además de añadir que falleció "haciendo algo que era su sueño, correr el Dakar" y que "estaba disfrutando", porque "era feliz encima de la moto".

"Debemos recordarlo por su sonrisa y por la felicidad que generaba en todos", sostenía el comunicado, que afirmó que a pesar de ser ingeniero informático de formación, era instructor de motos y guía de viajes en moto "por pasión".

El texto pidió "que se mantenga la privacidad de los actos de despedida que se realicen los próximos días" y agradeció la comprensión.

We’ve just received the terribly sad news that Carles Falcón has succumbed to the injuries he suffered on Stage 2 of this year’s Dakar. My sincere condolences go to his family, his team and his friends.

May he rest in peace. pic.twitter.com/1OBmvb5DdM — DakarFlash (@FlashDakar) January 15, 2024

El pasado viernes, el propio equipo expuso que había sido repatriado a España, donde los médicos le iban a realizar "nuevas pruebas" según establecía el "protocolo", puesto que el piloto necesitaba ser operado de urgencia por la vértebra C2, aunque la intervención se aplazó el pasado miércoles debido a que la "prioridad" era rebajar el edema cerebral.

Antes de su vuelta a España, Falcón estuvo desde la madrugada del pasado lunes y hasta este viernes ingresado en coma inducido en el hospital de Riad, cuyos servicios médicos autorizaron el miércoles día 10 su traslado a España.

Falcón, de la categoría Original by Motul, se cayó en el kilómetro 448 de la especial de la segunda etapa y, alertados por un piloto que seguía al motorista, los organizadores enviaron un helicóptero, cuyo servicio médico atendió al motorista, herido grave tras caer con la cabeza sobre el suelo.