Por Covid-19, la NFL cancela finalmente su pretemporada

La NFL cedió ante la presión del Sindicato de Jugadores (NFLPA) y cancelará la pretemporada, por lo que habrá futbol americano hasta que Kansas City reciba a Houston el próximo 10 de septiembre.

De acuerdo con Mike Garafolo, de NFL Network, la NFLPA consiguió que la liga suspenda los cuatro juegos que se tienen de preparación. Previamente había trascendido que sólo se disputarían dos.

NFLPA leadership told players on a conference call a few minutes ago there will be zero preseason games this year, sources say. Not a surprise given the league offered that but now all but official, according to the union. — Mike Garafolo (@MikeGarafolo) July 21, 2020

Esto marca un hito en el deporte de las tackleadas y complica la estancia en los Vaqueros de Dallas para el mexicano Isaac Alarcón, quien sólo podrá demostrar sus habilidades durante las prácticas.

Éste es un paso importante para la relación entre la liga y el sindicato, quienes buscan establecer protocolos de sanidad y así evitar el riesgo de que se propague el coronavirus en la liga. Hasta el momento se tienen 59 casos confirmados.

Los más afectados son los jugadores que llegaron en rondas bajas de draft o como agentes libres, debido a que sus oportunidades de quedarse en una franquicia se verán reducidas.

