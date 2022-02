¡La NFL regresa a México! Estadio Azteca albergará partido de la temporada 2022

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó que la NFL volverá a nuestro país en el próximo mes de noviembre.

En conferencia de prensa virtual, previo a la celebración del Super Bowl de este domingo en el SoFi Stadium, Goldell ratificó el regreso de un juego de temporada regular a nuestro país después de una ausencia de dos años por motivo de la contingencia sanitaria.

Con esta confirmación, el estadio Azteca volverá a ser sede de un juego de campaña regular a la espera de darse a conocer más adelante los equipos.

"La NFL volverá al estadio Azteca en 2022, estaremos de vuelta en noviembre de este año", expresó el comisionado.

Del mismo modo, Goodell aseguró que la organización lamentó no haber podiudo asistir por dos años consecutivos, pero ahora que estarán de vuelta, lo harán ocon más fuerza.

“Nos decepcionó no ir a México el año pasado, pero sentimos desde el punto de vista de seguridad que no era la decisión correcta (el asistir al país), así que tomamos (la decisión) junto con nuestros socios en México”, explicó el comisionado.

“Estamos muy emocionados de decirles que vamos a estar de vuelta, hemos hablado con nuestros socios y los funcionarios públicos y regresaremos al Estadio Azteca alrededor de las mismas fechas", remató.

Recuento de juegos de la NFL en México

La vuelta de la NFL siempre genera una gran expectación entre los aficionados y no aficionados a este deporte, y esta vez no será la excepción al tratarse de un espectáculo lleno de adrenalina, incluso desde antes del kick off por todo el ambiente que lo rodea.

Se habla que los equipos que puedan venir sean los 49ers y los Cardinals de Arizona, quienes serían confirmados más adelante.

Los cuatro juegos de temporada regular de la NFL que se han jugado en nuestro país:

Primer Juego

Fecha: 2-Octubre-2005

Sede: Estadio Azteca

Marcador: Arizona Cardinals 31-14 San Francisco 49ers

El primer partido de temporada regular fuera de Estados Unidos se jugó en México, que congregó, según reportes, 103 mil aficionados 467 aficionados en el Coloso de Santa Úrsula. La victoria se la llevaron los Cardinals del mexicano Rolando Cantú, por 31-14 sobre los 49ers.

Segundo juego

Fecha: 21-Noviembre-2016

Sede: Estadio Azteca

Marcador: Oakland Raiders 27–20 Texans Houston

Después de once años de espera, la NFL volvió a México y lo hizo con el duelo entre los Malosos y Texans, en el primer Monday Night en nuestro país. El resultado le favoreció a los de negro y plata después de remontar en el último cuarto y vencer así al conjunto texano.

Tercer juego

Fecha: 19-Noviembre-2017

Sede: Estadio Azteca

Marcador: New England Patriots 33-8 Oakland Raiders

Los Patriots, uno de los equipos que más creció en popularidad en nuestro país en los últimos años, visitó el estadio Azteca con su gran referente, Tom Brady y le pasaron por encima a los Raiders. El mariscal de campo brilló en el emparrillado, siendo ovacionado por los miles de asistentes.

Cuarto juego

Fecha: 19-Noviembre-2019

Sede: Estadio Azteca

Marcador: Kansas City Chiefs 24-17 LA Chargers

Los Chiefs de la gran estrella, Patrick Mahomes, dijeron ‘presente’ en el estadio Azteca y tras una intercepción en los últimos segundos del encuentro, vencieron a los Chargers del veterano mariscal de campo, Philip Rivers, ya retirado, en medio de un gran ambiente.

Juegos de preparación o exhibición de la NFL en nuestro país

1978 Filadelfia 14–7 Nueva Orleans en el Estadio Ciudad de los Deportes

1994 Houston 0–6 Dallas en el Estadio Azteca

1996 Kansas City 32–6 Dallas en el Estadio Universitario

1997 Miami 38–19 Denver en el Estadio Azteca

1998 Nueva Inglaterra 21–3 Dallas en el Estadio Azteca

2000 Indianápolis 24–23 Pittsburgh en el Estadio Azteca

2001 Dallas 21–6 Oakland Estadio en el Azteca

