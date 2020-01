¡Conoce a Katie Sowers, la primera mujer coach que llega al Super Bowl!

El Super Bowl LIV está a la vuelta de la esquina y hay una persona que hará historia en esta edición: la entrenadora Katie Sowers.

El próximo domingo 2 de febrero, Sowers se convertirá en la primera mujer que ejerza como "Offensive Assitant Coach" en un Super Bowl.

"There will be haters, doubters, non-believers, and then there will be you, proving them wrong."

Con sólo 33 años, la joven llega a la NFL como parte del equipo asistente de los 49's de San Francisco y se corona llegando a uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial.

Katie se unió al equipo en el 2017, y es la segunda entrenadora mujer de la NFL; la primera fue Kathryn Smith de los Bills.

"Throw me to the wolves and I will return leading the pack"

Microsoft reconoce a Sowers

Como homenaje y reconocimiento a la entrenadora, Microsoft lanzó un comercial donde se puede ver a Katie contando su historia y trayectoria, su carrera dentro del futbol hasta llegar a la NFL.

"Tu género, tu orientación sexual, el color de tu piel, todo eso es sólo una parte de lo que te hace ser quién eres, esas cosas no deben limitar lo lejos que puedes llegar en este mundo", dice Katie Sowers en el video.

Offensive Assistant Coach for the @49ers, @KatieSowers, brings her dream to the Surface.

Por su parte, Kathleen Hall, vicepresidenta corporativa de Microsoft expresó "nos sentimos muy honrados de tener la oportunidad de compartir y ser parte de la historia de Katie. Ella es una inspiración para todos nosotros y esperamos que también para los que nos observan",

Post Microsoft commercial photo shoot.... Oh, the places you'll go.

La intención de la empresa internacional es inspirar a las mujeres a lograr sus sueños y potenciar a las siguientes generaciones de niñas y jóvenes a que luchen por ellos en el área que sea.

Con información de Héctor Román | El Sol de Zacatecas