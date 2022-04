Dwayne Haskins, QB de Pittsburgh, fallece en accidente automovilístico

Este fin de semana, el mariscal de campo de los Acereros de Pittsburgh, Dwayne Haskins, falleció tras ser atropellado por un automóvil, así lo confirmó su agente al periodista Adam Schefter de ESPN

El jugador de tan solo 24 años estuvo entrenando en el sur de Florida junto con otros quarterbacks, corredores y receptores del cuadro acerero, todos fueron invitados por Mitch Trubisky con la intención de conocerse y empezar a entrenar de cara a la siguiente temporada.

Dwayne Haskins se unió a los Acereros previo a la temporada 2021 y estaba en la pelea por el lugar titular que quedó vacante tras el retiro de Ben Roethlisberger.

Statement from Head Coach Mike Tomlin: pic.twitter.com/hI5QaKzBUq — Pittsburgh Steelers (@steelers) April 9, 2022

El jugador comenzó su carrera en Ohio State, donde destacó a nivel universitario y posteriormente fue seleccionado en la primera ronda del draft del 2019 por los Washington Commanders.

Statement from Washington Commanders’ co-owners Dan and Tanya Snyder on the loss of 24-year-old Dwayne Haskins. pic.twitter.com/0ATwGO0si6 — Adam Schefter (@AdamSchefter) April 9, 2022

"Estoy devastado y no tengo palabras acerca del desafortunado fallecimiento de Dwayne Haskins", expresó Mike Tomlin, head coach de los Acereros en un comunicado emitido en las redes sociales del equipo.

