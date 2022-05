¿Todes, compañere? La Dichosa Palabra promueve lenguaje consciente: Laura García

Optar por conceptos como ciudadanía o colectividad para referirse a un grupo de personas, términos que no segmenten a la población, también es parte del lenguaje incluyente, que no sólo abarca cambiar el final de algunas palabras por la letra “e”, considera la escritora Laura García, quien asegura que su objetivo principal es promover un lenguaje consciente y que las personas reflexionen sobre la forma en cómo dirigirse a los demás, sin ofender, discriminar o dividir.

“Es una conversación pertinente, necesaria, quizás ahora lo estamos viendo con mucha fogosidad y un poco polarizada, a veces hasta exagerada y radical, pero así empiezan las llamadas de atención. Para llamar la atención, a veces hay que incurrir en cosas que sean un poco alarmantes o incómodas para que se fije en eso, para que se voltee a ver y la gente piense, recapacite, se cuestione sobre si lo que está haciendo es lo correcto o si necesitamos revisar nuestra manera de hablar.

“Me gusta mucho hablar de lenguaje consciente porque yo creo que no se habla igual, dependiendo de quién nos esté escuchando, en algunos ámbitos sí cabrá este lenguaje incluyente, pero luego hay muchos lugares en los que no, por eso hay que saber elegir, conocer todas esas variantes para que uno pueda escoger la más adecuada, dependiendo dónde se encuentren”, afirmó García en entrevista.

Durante dos décadas ha sido conductora del programa La dichosa palabra, que precisamente hoy está celebrando su 20 aniversario con el estreno de su nueva temporada; también ha escrito algunos libros como Enredados, Funderelele y más hallazgos de la lengua, y Madre India, entre otros.

Aunque reconoce que la evolución del lenguaje es necesaria, la comunicadora dijo no sentirse cómoda cambiando algunas palabras como “todes”, “compañere” o “elle” para incluir a personas no binarias, ya que, para ella, se pierde el valor del mensaje que quiere compartir.

“En lo particular con la ‘e’ tengo mis dudas porque no creo que vaya a lograr lo que se está intentando, sí creo que hay un lenguaje que revisar, por supuesto; hay un lenguaje que tener en cuenta para saber expresarnos, muchas veces es inconsciente la discriminación, pero no por eso eres menos culpable o responsable de lo que dices.

“En concreto con la ‘e’ me parece que plantea muchos problemas e imposibilidades a la hora de traducciones, lecturas, incluso de hacer claro un mensaje. Lo hacen un distractor que nos enfrenta a situaciones en las que no sabemos qué hacer y eso hace que pierda fuerza el mensaje y yo estoy más de acuerdo que el mensaje debe de ser el protagonista, más que las formas”, expresó.

La conductora cree que la discusión sobre el lenguaje incluyente está en el pico más alto; reconoció que las personas de su generación son ya mayores para acceder a estos cambios tan revolucionarios, sobre todo porque el lenguaje no había tenido un cambio tan brusco en tan poco tiempo.

“Hay gente que sí lo habla todos los días, lo hizo parte de su vida, pero a mí me resulta un distractor, siento que hace que me fije más en cómo decir las cosas y menos en lo que estoy diciendo, pero hay una serie de recursos que se pueden utilizar en vez de la ‘e’, hay otros usos que se proponen y que creo que son más útiles, que podrían mejorar y aportar a la conversación”, enfatizó la originaria de Madrid, España.

La autora descartó que, en la nueva temporada del programa en el que comparte panel con Pablo Boullosa, Eduardo Casar y Germán Ortega utilice el lenguaje incluyente; desconoce si alguno de sus compañeros lo implemente.

Luego de la pandemia, el equipo regresa en su totalidad a grabar en vivo, con nueva escenografía, imagen, música y más conceptos qué debatir. También se incluirán cápsulas de sondeos que realicen en la calle a los amantes de la literatura y expertos en el tema.

“Vamos a incorporar un recuento por estos 20 años de historia del programa, de momentos que han sido emblemáticos, gente que haya pasado por aquí, saludos de los que hayan visto el programa, que haya significado algo importante en sus vidas, vamos a ver ese repaso por los 20 años, por eso queremos celebrar y compartir con el público”, sostuvo.

La Dichosa Palabra se estrena hoy a las 20:00 horas, por el Canal 22.1 Se tienen previstos 26 episodios, mismos que se extenderán hasta el mes de noviembre, tentativamente.