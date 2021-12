Rompe el silencio la FIL-Guadalajara por ataques de AMLO

La Universidad de Guadalajara rompió el silencio, ante los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador, y por vías oficiales respondió que a ningún autor, en los 35 años de vida de la Feria Internacional del Libro (FIL), a ningún autor se le ha pagado por concepto de honorarios. Insiste además que la feria es y ha sido una férrea defensora del libro, del pluralismo, de las libertades y el derecho a disentir.

Para esta respuesta pasaron casi 48 horas. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, hizo señalamientos contra la feria el 29 de noviembre del año en curso en su conferencia de prensa matutina, al respecto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

En el comunicado no reproducen sus comentarios, donde cuestionó la feria de Guadalajara “inaugurada por el rector Padilla, bueno no es rector, pero lleva 30 años dominando la UdeG; al que además le da hasta premios la Monarquía y a la que acuden intelectuales alcahuetes, porque los tratan a cuerpo de rey, no estoy generalizando, pero cada vez que llega Vargas Llosa recibe un trato especial y sería bueno que informaran cuánto le paga”.

En ese sentido, la Universidad de Guadalajara precisa que en sus 35 ediciones, la FIL ha sido una férrea defensora del libro, del pluralismo, las libertades, la diversidad y el derecho a disentir, así como un importante agente promotor de la lectura y una plataforma para la industria editorial de Iberoamérica.

Reitera que “esta feria es una iniciativa de la Universidad de Guadalajara y comparte con nuestra Casa de Estudio el espíritu de debate plural, como lo demuestran cada una de las personas que han participado en sus programas: autores, pensadores, divulgadores de ciencia y figuras públicas de todo el orbe y todas las corrientes de pensamiento”.

En el escrito de una cartilla se insiste en que “La FIL se ha consolidado como el principal festival literario en nuestro idioma, de lo que dan cuenta los miles de escritores provenientes de todos los países de nuestro ámbito lingüístico que han acudido desde la primera edición, en 1987, a participar en distintas actividades y, sobre todo, a tener un intercambio, invaluable con sus lectores” y reitera que “los diversos programas de la FIL se han nutrido, desde sus inicios, no sólo de las propuestas del Comité Organizador, sino también de la invaluable colaboración de numerosas instituciones, muy particularmente de las casas editoriales, que han contribuido a robustecer las actividades que dan vida cada año a nuestra Feria”.

Sobre la participación del premio Nobel de literatura precisa que “es en ese contexto, y con la generosa participación de las editoriales que publican la obra del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que este conocidísimo autor peruano, ha podido estar presente en nueve ocasiones, como parte del programa literario de la FIL Guadalajara. De esas nueve visitas, la feria ha contribuido en tres ocasiones al pago de hospedaje o traslados de este importante escritor, lo que es una práctica común en todos los festivales literarios internacionales. Es decir, la presencia en la FIL de Mario Vargas Llosa ha sido posible gracias a la aportación económica de sus editores”.

Y reitera que “queremos enfatizar que ni a Mario Vargas Llosa, ni a ninguno de los autores que nos han acompañado en estos 35 años de actividad, se les ha pagado un solo centavo por concepto de honorarios”. Termina diciendo que “en esta edición de reencuentro, la Feria se ha caracterizado por la alegría de sus visitantes, y ese es el espíritu que ha predominado durante 35 años”.

