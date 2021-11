Revela una historia oculta de la Guerra Civil Española

Diego Fischer (Montevideo, 1961) emprendió la odisea de hurgar en el pasado de la Guerra Civil Española. Y si bien sabía que ésta es como una caja de pandora, con cientos de historias sin contar, jamás imaginó que Uruguay estaría inmiscuido en uno de los periodos más críticos de España. Cómo podría, el periodista de profesión, imaginar que un grupo de uruguayos sería ultrajado por milicias rojas lo que derivaría en una serie de conflictos políticos y sociales, incluso de carácter bilateral.





La historia, que da forma a su más reciente novela Cuando todo pase (Planeta), inicia con el viaje de un hombre uruguayo a España para hacer trabajo de voluntariado con heridos de la guerra; su intención era volver a su país natal para casarse, pero el viaje no tenía boleto de vuelta. Al tiempo, se narra el atraco y asesinato contra dos mujeres uruguayas en Madrid y los esfuerzos de un joven estudiante del colegio El Escorial para proteger a sus compañeros.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Así la historia, basada en hechos reales, da cuenta de la crueldad de un suceso político que pareciera de carácter local, pero que tomó tintes internacionales al dar cuenta de la presencia de Uruguay en la fugaz República española y en el comienzo de la Guerra Civil. Aderezada de intrigas y amores como ejes conductores del relato, la novela retrata la España dividida, empobrecida y azotada por la crisis de la primera mitad del siglo XX.





“Es una historia que me llegó sin esperarla y no pude resistirme al suponer que habría uruguayos relacionados con la Guerra Civil. Me dediqué a investigar, a buscar información en archivos oficiales y fui encontrando con una historia gigante, de grandes proporciones”, apuntó en entrevista el también autor de El robo de la historia (2019) y Carlota Ferreira. Retrato de una mujer que se inventó (2016)





De las tres historias que guían el relato sorprende la de las dos mujeres uruguayas asesinadas por militares españoles. Eran Consuelo y Dolores Aguiar Mella-Díaz, hijas de padre español y madre oriental, quienes nacieron el mismo día (29 de marzo) con diferencia de un año y ambas murieron juntas por su fe religiosa.





La familia Aguiar-Mella Díaz llegó a Madrid en los últimos años de la República y emprendieron una vida común, pero conforme el conflicto armado se fortaleció, el ambiente político y social se recrudeció para los migrantes y estalló una persecución contra la Iglesia. Se prohibió la enseñanza religiosa, la orden de los Jesuitas fue expulsada del país y los monasterios y colegios fueron incendiados. En esta crisis, las hermanas fueron capturadas, violadas y asesinadas.





“Son historias que sorprendentemente se quedaron ocultas en el relato oficial y la intención de mostrarlas ahora, es hacer memoria de estos hechos que a pesar de su impacto se prefirió ocultar. Tantos años después siguen generando sorpresa”, refirió el también guionista, periodista y ensayista.





La propuesta del escritor –también dramaturgo- es hacer memoria de los sucesos ocultos por el telón principal de la Guerra Civil Española y dar cuenta de violaciones a los derechos humanos que en su momento se pasaron por alto. Tal vez, señaló, en el presente no se pueda hacer justicia pero sí honrar la memoria de los uruguayos asesinados.