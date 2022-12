“Papi” Saicos: Una leyenda viviente

Los Saicos fue una banda de rock formada en 1964 en el distrito de Lince, en la capital peruana. El grupo apenas duró un par de años, durante los cuales grabaron sus canciones más conocidas, entre ellas “Demolición”, “Fugitivo de Alcatraz”, “Cementerio”, “El Entierro de los Gatos” y “Ana”, que se convirtieron en una especie de himnos del rock peruano.

De hecho, fue uno de los grupos más exitosos de su época, llegando a presentarse continuamente en los medios electrónicos de su país, y fue el primer conjunto de Sudamérica en grabar sus propias canciones en español, pero lo que más llamaba la atención de ellos era su estilo visceral y agresivo, algo poco común en esa época, y lo que ocasionó que muchos años después se le catalogara a su sonido como punk.

Fue ya en la década de los noventas cuando algunas fuentes consideraron a la banda como la precursora mundial del punk rock, tomando en cuenta que ellos surgieron en 1964, mientras que dicho género musical se hizo popular hasta los años setenta, principalmente en Inglaterra y Estados Unidos.

En 1999 el sello español Electro-Harmonix sacó a la venta un disco titulado Wild Teen Punk from Perú 1965, que compilaba los seis sencillos grabados por la banda en los años 60, con lo que las nuevas generaciones comenzaron a saber de aquella mítica banda que presumiblemente había inventado el punk rock, aunque sin proponérselo.

Desde entonces han surgido incontables homenajes, teorías y hasta documentales sobre la banda, además de algunos infructuosos intentos de reunir a la banda.

César "Papi" Castrillón, su bajista y cantante es el único miembro de la banda que de vez en cuando se presenta en vivo. Hace una semanas se estuvo presentando en varias ciudades de Estados Unidos -donde actualmente radica-, y el próximo 10 de diciembre lo hará en la Ciudad de México, como parte del Monkeybee Festival, por lo que platicamos acerca de aquella legendaria banda y de lo que significó para él formar parte de ella.

“Papi” adelanta que en esta ocasión estará acompañado del grupo Malasuerte, y que además de los clásicos de Los Saicos, quizá toque algún cover de Elvis Presley”, un artista muy especial para él por una razón:

“Él fue quien me motivó para convertirme en rockero, cuando tenía 15 años. Recuerdo que cuando escuché su manera rápida de cantar y la voz que tenía me quedé sorprendido, porque fue para mí un sonido diferente y eléctrico que me hizo temblar”.

Recuerda que en aquella época y en aquel país, escuchar rock era poco sinónimo de estar endemoniado y que cuando en su casa vieron que escuchaba esa música, sus familiares le dejaron una biblia sobre la cama.

“Imagínate, es que nos vestíamos con botas y con chamarras de cuero y pelos negros”, comparte.

Desde hace varios años has tenido que convivir con la idea que se ha esparcido de que ustedes fueron la primera banda punk del mundo, ¿qué piensas de ello?

Al principio no me gustó que me lo dijeran, aunque luego entendí que lo decían por nuestro estilo, y es que en aquel tiempo (1965) nadie gritaba en las canciones, además de que lo hicimos en español, simplemente porque no sabíamos hablar inglés, así que hacerlo de esa forma era algo más natural para nosotros… Y bueno, fue hasta que estos chicos de España nos redescubrieron, en el 98 o 99, y ahí parece que comenzó a correr la noticia como pólvora… Nosotros ni les dimos autorización para que sacaran nuestras canciones, pero nos ayudó mucho, porque así nos descubrió mucha gente.





En ese sentido, a Los Saicos (Perú) les pasó lo mismo que a la banda norteamericana The Sonics: Ahora la gente los considera punk o proto punk, aunque ellos han dicho que en realidad sólo pensaban en hacer rock.





¿Qué pasó con los miembros del grupo después de su separación?

Bueno, después de esos dos años en los que estuvimos sumamente ocupados haciendo música, nos separamos porque creímos que ya habíamos hecho de todo… Ya no sabíamos aburrido de estar 24 horas juntos.





Tiempo después, “Papi” se mudó a Estados Unidos, donde se dedicó a la construcción y la venta de libros, además de hacer una familia.

A lo largo de todos estos años, también han surgido múltiples homenajes y versiones de las canciones de Los Saicos, que además de remarcar la influencia que esta banda tuvo en posteriores generaciones, validan su leyenda y su lugar en la historia del rock.

“Es muy interesante ver que en cada nueva versión que hacen de nuestras canciones, los chicos le ponen una cosa especial, o elementos que a mí no se me hubieran ocurrido y digo: Wow, se pueden tocar de esta o esta otra forma, a veces no me imagino cuántas veces más se puede transformar una de nuestras canciones, pero generalmente salen cosas preciosas”, concluye.

“Papi” Saicos se presentará en vivo este 10 de diciembre en el festival de punk, psych, garage y rock Monkeybee , junto a las bandas Black Lips, Los Diabólicos, Xenu and the Thetans, The Macks, Muérete Tú, Desenchufados y Mala Suerte.

