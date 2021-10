Odiseo Bichir encabeza el elenco del estreno de “Espíritu burlón”

Ante la proximidad del Día de muertos, Odiseo Bichir y María Inés Pintado, bajo la dirección de Juan José Tagle, presentarán la obra Espíritu burlón, del escritor inglés Noël Coward a partir del sábado 16, a lo largo de 10 semanas en el Teatro San Jerónimo.

Con la producción de Érik Saúl Elizondo, el montaje escénico en el que también actúan Gibrán Valencia, Brenda de Arrigunaga y Haydee Boetto, fue dirigido en el pasado por Alejandro Bichir, el padre de la dinastía de actores y ahora, dice Odiseo, “estamos dispuestos a darlo todo en esta versión para que el público salga contento, entusiasmado y listo para correr la voz ya que se están tocando asuntos muy importantes de nuestra realidad actual a través de una serie de acontecimientos que nos emocionan y nos divierten”.

Teatro Tres plataformas se unen en pro del arte

En conferencia de prensa, Odiseo, quien encarna al novelista Carlos, cuenta que una sesión espiritista de éste con su esposa Ruth, para traer a su ex mujer Elvira, es el centro de la trama.

“Esperamos tener éxito con el boca a boca del público, hemos sentido la pandemia muy dura, todavía lo es, esta es una oportunidad única de probar si podemos mantenernos en escena y no regresar a nuestras casas. Tenemos la mente y el corazón puestos para que así sea”, reitera.

El actor, quien también es alternante en la obra de terror La dama de negro, agrega que “en efecto ha modificado el trabajo de todos nosotros para poder dar la función, se tienen que sumar actividades previas para cumplir con el protocolo de seguridad la presentación”.

Sostiene que año y medio fuera de un escenario, le resultó muy duro y ahora, “es un sueño que estamos acariciando volver tener contacto con el público”, cuando al intervenir el productor, hizo saber que a causa de la pandemia se pospuso el estreno de la puesta y esperan que a partir del sábado 16, “se disfrute la obra, “Tenemos una sensación muy feliz y afortunada de disfrutar esta luminosa ocasión estamos muy entusiasmados porque a la vuelta de la esquina arrancamos la temporadas a lo largo de 10 semanas siguientes”.

Odiseo Bichir aun cuando se dijo triste porque no ha podido dar “ni un abrazo a mis seres queridos y estarnos cuidando porque cada uno de nosotros tenemos actividades laborales fuera de casa'', reconoció que “no me ha faltado el trabajo para las plataformas digitales, sí he tenido llamados, aún mis actuaciones no tienen fecha de estreno y por el contrato de confidencialidad no puedo ahondar sobre ellos”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En el caso de la actriz y adaptadora de la obra, María Inés, afirma que Espíritu burlón, “lleva mensaje como parte de la labor del teatro, porque es un espejo de nuestra realidad. Y aparte de vivir la experiencia fantasmagórica, también vamos a vivir experiencias que nos hacen eco, como las relaciones de pareja, el mostrar círculos viciosos y otra temática es en relación a las clases sociales, que son abrumadoras en este país", reseña.

El director Juan José Tagle concluye: “La obra tiene una escritura sólida con la que se puede jugar, es una historia entrañable como profunda. Los fantasmas existen porque son esos recuerdos que nos persiguen, que están en nuestras vidas y siempre están ahí, cerca de nuestro corazón y en nuestros pensamientos”.