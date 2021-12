¿Quién fue Anne Rice? Conoce a la autora de Entrevista con el Vampiro

Este sábado falleció la celebre escritora Anne Rice, autora del reconocido libro "Entrevista con el Vampiro", así lo anunció su familia a través de redes sociales.

La novelista gótica escribió en 1976 la obra “Entrevista con el vampiro”, adaptada más tarde en una película dirigida por Neil Jordan y protagonizada por Tom Cruise y Brad Pitt en 1994.

A pesar de la popularidad de esta novela, durante las siguientes cinco décadas Rice escribió más de 30 libros y vendió más de 150 millones de copias en todo el mundo; 13de ellos formaron parte de las “Crónicas de vampiros” que comenzaron con su debut en 1976.

This is Anne’s son Christopher and it breaks my heart to inform you that earlier tonight Anne passed away due to complications resulting from a stroke. Below is the statement I shared on her Facebook page moments ago. pic.twitter.com/jIHYg6uewI — Anne Rice (@AnneRiceAuthor) December 12, 2021

¿Quién fue Anne Rice?

Pero sabes quién fue y en qué elementos de su vida se inspiró para escribir estos libros amados por miles de personas alrededor del mundo.

Su nombre completo era Howard Allen Frances O’Brien, quien nació en el año de 1941, se crió en Nueva Orleans, donde se desarrollaron muchas de sus novelas.

Su padre trabajaba para el servicio postal, pero hacía esculturas y escribía ficción al margen. Su hermana mayor, Alice Borchardt, también escribió ficción fantástica y de terror.

Su madre murió cuando Anne tenía tan solo 15 años de edad. Fue criada en una familia católica irlandesa, e incuso Rice escribió sobre su fluctuante viaje espiritual, incluidas las memorias de 2008 “Called Out of Darkness: A Spiritual Confession”.

En el año de 2010, dio a conocer que ya no era cristiana, al asegurar que se negaba a ser antigay, "me niego a ser antifeminista. Me niego a estar en contra de los anticonceptivos”.

Anne Rice: reina de los vampiros

Rice sentía una pasión por el tema de los vampiros, "los vampiros eran personas elegantes, trágicas y sensibles", dijo Anne durante una entrevista. Incluso los consideraba como parte de su familia, como su marido, el poeta Stan Rice con el que convivió más de 40 años o su hijo, también escritor, Christopher.

Esa misma pasión la ayudó a consolidarse en el generó y ganarse el cariño del público con sus personajes e historias.