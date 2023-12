Así llevaron al cine la novela Fiesta en la madriguera, de Juan Pablo Villalobos

GUADALAJARA.- Próxima a estrenarse la versión cinematográfica de la novela Fiesta en la madriguera (2010), de Juan Pablo Villalobos, el director Manolo Caro y el guionista Nicolás Giacobone, responsables de la película, revelaron el proceso de adaptación de esta nueva apuesta de Netflix México, durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023.

Se trató de la primera vez que, tanto el cineasta, como el guionista y el autor de la obra original (quien participó de cerca en la adaptación), se pudieron encontrar de manera presencial para intercambiar pensamientos en torno a este proyecto.

“A mi parecer, para llevar una novela a una película hay que incorporar la novela entendiéndola, tratándola lo más propia posible; luego, hay que imaginar cómo va a ser ese arte visual; y después hay como que olvidarse de las palabras”, explicó durante la presentación Nicolás Giacobone, quien anteriormente trabajó junto a Alejandro González Iñarritu en la escritura del guion de la película Bardo (2022).

“Ese era un poco el desafío; entonces, cuando hablamos los tres, fue poner las cartas sobre la mesa y decir ‘lo vamos a hacer así y en algún punto habremos de poner la novela aparte, esto es una nueva obra, un nuevo monstruo’”, agregó.

LA CATARSIS Y CONTACTO

En su participación, el director Manolo Caro -quien ha dirigido películas como Perfectos desconocidos (2018) y La Casa de las Flores: La película (2021)- relató que la idea de hacer la película nació luego de una charla con Viviana Kuri, directora del Museo de Arte de Zapopan, y que tras leer la obra decidió iniciar el proyecto, comenzando por buscar el contacto con Juan Pablo Villalobos.

“Yo siempre he dicho que cuando la terminé hubo una catarsis que me pasó y que me recordó muchísimo mi relación con mi padre, mis años en Guadalajara, cómo empezamos a normalizar en esta ciudad la violencia.

“Yo nací en los 80, entonces, cuando empezó la guerra del narcotráfico, pues yo era un niño; y ahora me veo con casi 40 años y parece que la violencia del narcotráfico está en el ADN de los tapatíos. Me parece que es importantísimo decirles a las nuevas generaciones que esto no puede ser ni suceder de esta forma”, mencionó.

Por su parte, Juan Pablo Villalobos, comentó que antes de recibir la propuesta de Manolo Caro, la novela se intentó llevar al cine en varias ocasiones, desde la publicación de la primera edición y, de hecho, se llegaron a firmar contratos y se hicieron pruebas de guiones, pero por una u otra razón, no lograron concretarse.

“Para mí lo más importante siempre fue la colaboración. Cuando Manolo me buscó, conociendo su trayectoria, pensé que si estaba determinado a hacerlo era muy factible, comparado con los anteriores proyectos”, dijo Villalobos, quien reflexionó sobre el trabajo de colaboración cinematográfica.

“Yo quise conocerlo porque quería ver qué clima había entre nosotros, qué atmósfera se creaba. Porque la colaboración puede ser dura. Es una palabra, pero a veces se puede volver árida o difícil si no hay un buen ambiente”, agregó

LO QUE NO ESTÁ EN LA NOVELA

Los tres creativos adelantaron algunos detalles de la próxima producción, como que no se usará voz en off para contar la historia y que forzosamente se han cambiado algunos elementos de la novela original, tanto por fines narrativos, como visuales. Sin embargo, aseguran que mantendrá “el tono” de la obra original.

Juan Pablo Villalobos dijo que tiene que ver con que, en la novela, la historia era relativamente corta para poder llevarla al cine, por lo que era necesario crear nuevos momentos. “Yo desde el principio les dije, eso es lo que más me interesa, lo que no está en la novela”, agregó.

“Obviamente la película tendrá mayor alcance que el libro y no tengo ningún problema con eso. El cine llega a más gente, lo cual me parece muy bien. Creo que puede haber una retroalimentación entre el libro y la película. Son cosas importantes, sin comparar, porque creo que es un falso planteamiento que un libro es mejor que una película o viceversa. Creo que la película es otro objeto artístico y tiene que valorarse por sí mismo”, declaró Villalobos.