Festival de Cine de Morelia: El Hoyo en la cerca cuestiona la educación conservadora

A través de un grupo de adolescentes de clase alta que ven vulnerada su seguridad en un campamento religioso, Joaquín del Paso expone cómo una educación conservadora arraigada en el miedo puede fomentar las bases de un pensamiento racista, clasista, homofóbico y violento.

En la decimonovena edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, el cineasta estrenará El hoyo en la cerca, su segundo largometraje. Una historia que forma parte de la competencia de Largometraje Mexicano de este encuentro cinematográfico.

El filme pone a este grupo de inquietos jóvenes en un retiro que colinda con un pueblo de clase trabajadora. El campamento únicamente está dividido por un alambrado. Y cuando descubren un hoyo que aparentemente vulnera su seguridad, sus miedos a lo desconocido desatan un caos que sacará su lado más oscuro.

Sin tratarse de una cinta biográfica, la historia de El hoyo en la cerca surgió de las experiencias propias de Joaquín del Paso en un campamento religioso al que asistió durante su adolescencia.

“Fue un periodo corto pero que me marcó mucho a esa edad, donde estás en la transición de la infancia y la adolescencia. Al terminar ese año, que fue crucial para mi desarrollo y pensamiento crítico, prevaleció un sentimiento incómodo de lo que había experimentado, que se estaban transmitiendo en esa educación”.

El director expone en el filme la firmeza y dureza de una educación conservadora que no considera exclusiva de la ultraderecha. “También ha sido utilizada por grupos de izquierda. Es algo en la forma de transmitir una ideología, esa idea de ‘divide y vencerás’ o de usar el terror para impulsar una forma de pensar. Eso es justo lo que tiene fragmentado y dividido al mundo y a nuestro país”.

Fernanda de la Peza, productora del filme, destaca que parte de la reflexión alrededor de esta historia está en señalar los arquetipos que construye la educación en estos grupos conservadores. “Cómo en este lugar sólo está permitido ser hombre, machito, fuerte y no deja lugar para nada más”, dice.

“Joaco (Del Paso) nos contaba durante la escritura cómo en retiros como este no dejaban que los niños vieran a ninguna mujer. Incluso en la cocina había un pequeño espacio para pasar los platos y que no vieran a las trabajadoras. Todo tiene que ver con la idea de no generar tentaciones, pensamientos radicales que separan más a las sociedades y generan estos conflictos de racismo”.

La productora destaca la crudeza de retratar estas esferas que sí existen en la realidad, “atmósferas donde el referente es únicamente masculino y donde el discurso es ‘estamos educando a estos hombres para que sean los líderes del país porque son los indicados’ y la mujer no tiene ningún tipo de participación”.

El hoyo en la cerca tuvo su premier mundial en el Festival de Venecia, en la sección Horizontes. El trabajo fotográfico de Alfonso Herrera Salcedo fue reconocido con el Bisato De Oro.