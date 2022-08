Cuestionario Proust: Sr. González

Percusionista, compositor y productor, Rafael González nació en la Ciudad de México, donde después de formar en 1987 el grupo Baraja, fue invitado a ser parte del grupo Botellita de Jerez, donde militó durante nueve años y grabó cinco discos antes de iniciar su carrera solista. Además de colaborar con artistas como Fratta, Café Tacvba, Tex-Tex y Kenny, incursionó en la producción ejecutiva y artística de diversos grupos y ha editado los libros Mi Vida Pop y la trilogía 60 Años del Rock Mexicano.





¿El principal rasgo de tu carácter?

El escepticismo.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Entender que nada es perfecto.





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

La desidia a lo que no me interesa.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

La incongruencia, la mentira.





¿Tu gran miedo?

Hacer lo contrario a lo que pienso y digo.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Estoy contento.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Ver series de televisión completas en un solo día.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

Hacer dinero.





¿La persona viva a la que más admiras?

Ray Cooper.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

No desprecio en realidad a nadie. Si despreciara a alguien como Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, mismo que desprecia a los demás, estaría aplicando la premisa: “Desprecio al que desprecia”, lo cual me hace alguien despreciable. Por eso mejor no desprecio.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Si la uso con frecuencia, es porque no soy consciente de hacerlo. No sabría decirte. ¡Que viva el lenguaje variado!





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Trato de no hacerlo en ninguna circunstancia.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La sinceridad





¿Y la que más te gusta en una mujer?

La sinceridad





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Tengo muchos amores. Mi mujer, mis hijas, mis padres, mis amigos, el universo.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

He sido feliz muchas veces. Los nacimientos de mis hijas, varios encuentros amorosos, varios conciertos, varios viajes.





¿Qué talento te gustaría tener?

Manejo extremo de drones.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Ciertos malos hábitos alimenticios.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Dedicarme a lo que me gusta.





¿Dónde te gustaría vivir?

En las Islas Canarias, tal vez. No las conozco.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi creatividad.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Con José Saramago, por mencionar a uno.





¿Tu pasatiempo favorito?

La fotografía.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Ya estuve a punto de morir y no creo en la reencarnación. Pero entrando al juego, en un cineasta o de nuevo en un músico.





¿Cómo te gustaría morir?

Sin que yo lo elija.





¿Tienes un lema?

Que nadie te obligue a hacer nada que no desees hacer.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Tecnología Gente Urgente: Los expertos a la mano

OMG! ¡Mi mascota es un insecto!