Cuestionario Proust: Sara Valenzuela

Sara Valenzuela (CDMX) fue vocalista de la banda tapatía La Dosis, con la que editó tres discos. En 2003 inició su carrera solista, con la que también ha lanzado tres producciones. Además de haber participado en diversos montajes de teatro experimental, ha destacado en áreas como la radio, conduciendo programas como “Sólo Jazz” en Radio Universidad de Guadalajara. Cofundó la AC Tónica, dedicada a la difusión y desarrollo de proyectos relacionados con el jazz y la música popular contemporánea. Actualmente prepara un nuevo álbum como solista y otro con La Dosis.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Que soy tenaz cuando me propongo algo.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Creo que no existe, al menos no todo el tiempo, pero lo más cercano es estar con las personas que me importan y hacer cosas que realmente me satisfagan.





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Que me cuesta estar en el presente y que puedo ser muy obsesiva.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

La hipocresía, la crueldad, la falta de empatía.





¿Tu gran miedo?

Envejecer y no poder seguir siendo autosuficiente, perder a un ser querido.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Justo ahora tengo Covid, así que no estoy muy animosa, pero en general, y con todo lo que hemos pasado en estos últimos años, tengo la firme intención de no dejar para mañana proyectos que tengo ganas de desarrollar, apreciar y disfrutar mucho más las pequeñas cosas de la vida, y pasar más tiempo con las personas que quiero.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Ni idea.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La belleza física.





¿La persona viva a la que más admiras?

Aquellas que luchan por el bien común por encima de sus propios intereses.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Los pederastas.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

¿Qué era lo que estaba buscando?, ¡Claro que no!… y también unas palabrotas cuando algo no me sale.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

…mentiras piadosas, cuando es necesario para no herir a alguien... también cuando te llaman 20 veces al día para intentar venderte algo.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La confianza en sí mismo, y que tenga sentido del humor.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

El amor propio, su determinación para salir adelante a pesar de las adversidades.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mis hijos, la música.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Mi infancia fue una época muy feliz, recuerdo con añoranza esa sensación de no preocuparme por absolutamente nada, porque bastaba salir a jugar en la calle con mis amigos de la cuadra para ver el mundo perfecto, y sólo disfrutar ese momento. También cuando nació mi hijo Matías, y lo tuve en mis brazos por primera vez, fue un momento de felicidad inmensa.





¿Qué talento te gustaría tener?

Tocar muy bien el piano y tener memoria fotográfica.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Ser menos estricta conmigo misma.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Hacer bien lo que me gusta, y que eso que hago sea provechoso para alguien más.





¿Dónde te gustaría vivir?

En unos años quizá en un lugar más pequeño, pero por ahora me gusta vivir en Guadalajara.





¿Cuál es tu bien más preciado?

La salud.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Con los que provocaron cambios positivos y contundentes para la humanidad, a pesar de circunstancias no favorables… Músicos punta de lanza, científicos, líderes políticos, escritores.





¿Tu pasatiempo favorito?

Me encanta cocinar, sobre todo hornear postres, ir al cine, escuchar música, leer.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿Qué sería?

No lo he pensado… En escritora de novela negra, exploradora, genetista.





¿Cómo te gustaría morir?

En paz y sin dolor.





¿Tiene un lema?

No realmente, quizá, “No te la pienses tanto y dale pa´lante”.

