Cuestionario Proust: Fratta, músico y compositor

El artista méxico-guatemalteco hace un pop fino en el que fusiona elementos del funk, el soul, el jazz y la world music en canciones que crean imágenes y espacios oníricos. Fue tecladista de grupos como Ninot y Casino, y bajista de artistas como La Milagrosa, Sr. González, Claudia Martínez, Timbiriche y Benny Ibarra. Como solista ha editado los discos Romántico Desliz (1993), Acústico Desliz (1995), Realidad (1998), Motel (2002), Malafama (2009) y Nubosidad Variable (2016).

¿El principal rasgo de tu carácter?

Soy muy visceral

¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

No creo en la felicidad perfecta

¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Soy muy necio.

¿Y el que más te desagrada de los demás?

El egoísmo

¿Tu gran miedo?

El vacío

¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Expectante

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Pasear por cementerios

¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La empatía.

¿La persona viva a la que más admiras?

A mi madre.

¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

No le mencionaría, para mayor desprecio.

¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

“Tengo un pienso”

¿En qué situaciones recurres a la mentira?

En las llamadas piadosas y verdades no necesarias por el momento.

¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Honestidad

¿Y la que más te gusta en una mujer?

Honestidad

¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

La música

¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

En el escenario, de la vida

¿Qué talento te gustaría tener?

Me gustaría tener alguno, seguimos trabajando en ello.

Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Lo enojón.

¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Contestar este cuestionario.

¿Dónde te gustaría vivir?

En el mar, donde la vida es más sabrosa.

¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi familia, biológica y ampliada.

¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Emiliano Zapata

¿Tu pasatiempo favorito?

Mis orquídeas y mi jardín en general.

Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Un colibrí.

¿Cómo te gustaría morir?

Dormido

¿Tiene un lema?

Less is more. Menos es más.

