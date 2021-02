"Una película de policías", el filme mexicano que competirá en la Berlinale

Protagonizada por Mónica Del Carmen y Raúl Briones, Una película de policías de Alonso Ruizpalacios, “ambientada en las mezquinas calles de la ciudad de México, ficción y documental se entrelazan en este retrato de la vida de un policía oficial”, como se lee en la sinopsis del festival, fue anunciada este jueves como parte de la competencia oficial de la Berlinale.

Escrita y dirigida por Alonso Ruizpalacios (coescrita con David Gaytán) y producida por Daniela Alatorre y Elena Fortes, la cinta, de acuerdo con la casa productora No Ficción, cuenta la historia de Teresa y Montoya. Es la nueva entrega del director de Museo (ganadora del Oso de Plata en Berlín en 2008) y Güeros (Ganadora como Mejor Película del Ariel 2015, entre otros premios).

“Siguiendo la tradición familiar, Teresa y Montoya se incorporan a la Policía, sólo para encontrar que sus convicciones y esperanzas son aplastadas por un sistema disfuncional. Ante la hostilidad a la que se exponen, solo les queda su vínculo amoroso como refugio. Como un experimento documental y narrativo innovador. Una película de policías sumerge al espectador en un espacio inusual. La película pone el reflector sobre la policía, una de las instituciones más controvertidas de México y el mundo.

El sitio de No Ficción anuncia entre sus proyectos, que esta cinta es una producción original para Netflix.

El debut como director del actor Daniel Bruhl y los nuevos títulos de Radu Jude, Celine Sciamma, Hong Sangsoo y Xavier Beauvois se encuentran entre los 15 títulos de la competencia en el 71 Festival de Cine de Berlín que se realizará en dos etapas: Las plataformas del sector European Film Market, Berlinale Co-Production Market, Berlinale Talents y World Cinema Fund en línea, del 1 al 5 de marzo y, si las condiciones lo permiten, del 9 al 20 de junio en un evento público de verano de manera presencial.

En una conferencia virtual, el certamen también reveló los 11 títulos de la sección Berlinale Special. La directora ejecutiva del festival, Mariette Rissenbeek, presentó el formato del festival de este año y el director artístico Carlo Chatrian presentó las películas seleccionadas.

“Sabíamos que, después de muchos meses de la pandemia y el cierre de los cines, una gran cantidad de cineastas y personas dedicadas de la industria buscaban urgentemente una plataforma donde pudieran continuar su trabajo", explicó Rissenbeek.

“Con nuestra edición digital para la industria cinematográfica y la prensa en marzo, queremos ofrecer un pequeño adelanto de las celebraciones de junio, cuando podamos volver a encontrarnos en el cine, cumpliendo las normas de higiene y distanciamiento social que se aplicarán en esa vez, para intercambiar ideas y disfrutar de las películas en la pantalla grande”, añadió la directora ejecutiva.

Entre los 11 títulos de Berlinale Special, se encuentran Best Sellers, producción de Canadá y Reino Unido de la directora Lina Roessler, con Michael Caine, Aubrey Plaza; Países de salida francesa, de Canadá e Irlanda, del director Azazel Jacobs, protagonizada por Michelle Pfeiffer, Lucas Hedges, Valerie Mahaffey y Imogen Poots; Language lessons, de Natalie Morales (Estados Unidos), estelarizada por la misma directora, junto a Mark Duplass y Desean Terry; además de The Mauritanian, del Reino Unido, dirigida por Kevin Macdonald, con Jodie Foster, Tahar Rahim, Shailene Woodley y Benedict Cumberbatch.

Películas en competencia:

Albatros (Drift Away)

País: Francia

Director: Xavier Beauvois

Elenco: Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo

Ambientada en el norte de Francia, la cinta que explora cuestiones filosóficas y existenciales, sigue a un oficial de policía en un viaje de autodescubrimiento.

Foto: @berlinale

Babardeală cu buclucsau porno balamuc (Bad Luck Banging o Loony Porn)

País: Rumania / Luxemburgo / Croacia / República Checa

Director: Radu Jude

Elenco: Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Mălai

Una película irreverente pero política que brinda una mirada a la Rumanía contemporánea, a través de los filtros de una historia de pornografía de venganza.

Foto: @berlinale

Fabian oder der gang vor die hunde (Fabian going to the dogs)

País : Alemania

Director : Dominik Graf

Elenco : Tom Schilling, Saskia Rosendahl, Albrecht Schuch

Basado en la novela Fabian: La historia de un moralista de Erich Kästner, la película sobre la mayoría de edad es un viaje a través del tiempo y el espacio ambientado en el fin de la República de Weimar en la década de 1920.

Foto: @berlinale

Ghasideyeh gave sefid (Balada de una vaca blanca)

País: Irán / Francia

Directores: Behtash Sanaeeha y Maryam Moghaddam

Elenco: Maryam Moghaddam y Alireza Sanifar

Explorando temas de culpa y expiación, la película sigue a una mujer cuyo marido ha sido injusto ejecutado en el Irán contemporáneo.

Foto: @berlinale

Guzen to sozo (Rueda de la fortuna y fantasía)

País: Japón

Director: Ryusuke Hamaguchi

Elenco: Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa, Fusako Urabe

Un homenaje agridulce a las mujeres donde la escritura fluye orgánicamente con los personajes.

Foto: @berlinale

Herr Bachmann und seine klasse (Sr. Bachmann y su clase)

País: Alemania

Directora: Maria Speth

Elenco: Dieter Bachmann y alumnos de la clase 6b

Filmado y editado durante la última década, este documental es un homenaje a un gran maestro y ve el aula como un microcosmos de la sociedad.

Foto: @berlinale

Ich bin dein mensch (Soy tu hombre)

País: Alemania

Directora: Maria Schrader

Reparto: Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller

Ciencia ficción que cambia la comedia romántica tradicional y presenta a un príncipe azul que no es elegido por una mujer, pero diseñado a su gusto.

Foto: @berlinale

Inteurodeoksyeon (Introducción)

País: República de Corea

Director: Hong Sangsoo

Elenco: Shin Seokho, Park Miso, Kim Minhee

Rodada en parte en Berlín, la película sigue a un joven que intenta encontrar su camino frente a sus padres.

Foto: @berlinale

Memory Box (Deseos e imposiciones)

Países: Francia / Líbano / Canadá / Qatar

Directores: Joana Hadjithomas, Khalil Joreige

Elenco: Rim Turki, Manal Issa, Paloma Vauthier

Tres generaciones de mujeres que se trasladan a Canadá, lidian con los recuerdos de su país de origen, Líbano.

Foto: @berlinale

Nebenan (Al lado)

País: Alemania

Director: Daniel Brühl

Elenco: Daniel Brühl, Peter Kurth

Un homenaje a la contradicción de Berlín en el siglo XXI, la película explora varios personajes, incluido un famoso actor de cine y su vecino, mientras sus vidas chocan.

Foto: @berlinale

Petite Maman (Pequeña mamá)

País: Francia

Directora: Céline Sciamma

Reparto: Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse

La directora vuelve a sus temas favoritos de niños y ritos de iniciación , llenos de realismo mágico.

Foto: @berlinale

Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt? (¿Qué vemos cuando miramos al cielo?)

Países: Alemania / Georgia

Director: Alexandre Koberidze

Elenco: Ani Karseladze, Giorgi Bochorishvili, Vakhtang Fanchulidze

En Georgia, un joven y una mujer se encuentran y están separados por el destino.

Foto: @berlinale

Rengeteg-mindenhol látlak” (Bosque.Te veo en todas partes)

País: Hungría

Dirección: Bence Fliegauf

Elenco: Laura Podlovics, István Lénárt, Lilla Kizlinger, Zsolt Végh, László Cziffer, Juli Jakab, Ági Gubík

Una secuela de Forest, que compitió en Berlín en 2003; la película ambientada en Hungría desafía el espacio físico y rompe fronteras.

Foto: @berlinale

Természetes fény (Luz natural)

Países: Hungría / Letonia / Francia / Alemania

Director: Dénes Nagy

Elenco: Ferenc Szabó, Tamás Garbacz, László Bajkó

Un oficial del ejército húngaro recibe la orden de explorar un área donde los partisanos rusos luchan la ocupación del Tercer Reich.

Foto: @berlinale

Una película de policías

País: México

Director: Alonso Ruizpalacios

Elenco: Mónica Del Carmen, Raúl Briones

Ambientada en las mezquinas calles de la ciudad de México, ficción y documental se entrelazan en este retrato de la vida de un policía oficial.