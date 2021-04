Una décima película de Saw está en desarrollo

Pese a que sigue pendiente el estreno en cines de Spiral: Saw, Twisted Pictures ha anunciado que está preparando una nueva cinta de la más popular saga de terror, la cual sería la décima película de Saw. Doble Vía Promocional de Spider-Man: No Way Home causa furor y los fans buscan pistas

En la edición más reciente de Production Weekly se confirma que está en desarrollo Saw X, con James Wan como uno de los productores. Seguramente la productora estará muy pendiente de las ganancias en taquilla que obtenga Spiral: Saw, ya de no tener el éxito esperado tendría que reconsiderar el lanzamiento del décimo filme.

Por su parte la trama de Spiral: Saw gira en torno a Ezekiel "Zeke" Banks, un detective que junto a su compañero novato William, encabeza una investigación sobre una serie de terribles asesinatos que recuerdan a los espeluznantes crímenes de Jigsaw.

La cinta sigue la misma fórmula de la franquicia, donde el asesino atrapa a sus víctimas y las somete a un macabro juego para poder sobrevivir. A medida que el detective Banks avanza en la investigación, descubrirá que él mismo se ha convertido en el eje central del perturbado juego. La película Spiral: Saw se estrenará en las salas de cine en mayo de 2021.