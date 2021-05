No hay lugar seguro en el salvaje tráiler de La Purga: Infinita, la última película de la saga

La sangrienta saga de películas de La Purga llega a su fin -al menos por ahora- La Purga: Infinita, la quinta y última entrega que llegará a los cines el próximo 16 de julio. Una película ambientada después de que se haya terminado la Purga, pero eso no impedirá que un grupo de personas organice su propia matanza. Cine Primera imagen de Leonardo DiCaprio en 'Killers of the Flower Moon', lo nuevo de Martin Scorsese

Así, el nuevo filme propone una "exterminación sin normas" en la que "no hay ningún seguro". El caos más mortal se desata cuando una secta de criminales sin escrúpulos decide que la Purga no se acaba al amanecer, la sociedad deberá enfrentarse a una matanza interminable.

El creador de la franquicia James De Monaco escribió el guión, mientras que Everardo Gout (Snowpiercer, Luke Cage) es el director de un filme cuya sinopsis oficial es la siguiente: "La mañana siguiente a la Purga, una banda de asesinos enmascarados ataca a los Tucker, incluidas la mujer de Dylan (Cassidy Freeman, de la serie de HBO Los Gemstone) y su hermana (Leven Rambin, Los juegos del hambre), obligando a las dos familias a defenderse mientras el país entero se sume en una espiral de caos y Estados Unidos comienza a desintegrarse".