Julio Medem incursiona en la TV sin traicionar al cine

GUADALAJARA. Julio Medem ha dirigido películas como Lucía y el sexo o Los amantes del círculo polar, que son clásicos del cine iberoamericano. Pero la necesidad de desarrollar historias más largas y profundas lo llevó a dejar en pausa su trabajo como director de cine para realizar su primera serie de televisión.

El español se encuentra desarrollando Jai Alai, una serie de ficción de ocho capítulos que abordará la relación quebrada de un padre y su hijo, quienes después de ocho años separados volverán a vincularse a través de este deporte de origen vasco.

“Jai Alai surgió de una película que me estaba quedando pequeña, porque había demasiado. Así que en ese momento supe que era una serie”, dice el director galardonado con el Mayahuel Iberoamericano en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición 36.

Al ser su primera experiencia pensada para televisión, el ganador en Cannes por La ardilla roja confiesa en entrevista con El Sol de México que no dejará de lado su visión como director cinematográfico.

“Me voy a tomar este rodaje como si fuera cine, tengo siempre en mi forma de visualizar una pantalla grande, eso lo veo igual. Curiosamente mis películas se han visto más en televisión que en cine, pero también he sido muy afortunado de que mis películas se han visto más fuera de España”.

Su proyecto como director en una serie de televisión se fortaleció por la pandemia. Medem confiesa que en los últimos 18 meses, dos proyectos que tenía previstos para la pantalla grande se vinieron abajo.

“Por fuera era triste lo que ocurría, este maldito virus ha creado mucho sufrimiento, mucha muerte, no lo he vivido de forma personal, pero mi montador sí murió, y en este tiempo lo que he hecho es escribir y escribir”.

Jail Alai, que aún no define a su elenco, comenzó a gestarse desde hace cinco años, cuando el español empezó a maquinar tramas más extensas: “Historias más largas, con más personajes, con subtramas; de forma natural me estaba pasando esto”.

Hacer proyectos para televisión no significa dejar de lado su tradición como director de cine, dice Julio Medem. “No voy a dejar de hacer películas, el cine está dentro de mí y mis planes futuros”.

Incluso, menciona, tiene otros proyectos que se encuentra desarrollando de manera parelela: “Tengo dos películas y varias series, cinco para precisar. La quinta puede estar basada en mi novela que escribí en 2012, Aspasia, amante de Atenas”.

Jai Alai es un proyecto desarrollado por Zeta Estudio, de España, y la productora mexicana Eva Ruiz de Chávez (El Chapo, Sr. Ávila). La serie fue uno de los proyectos seleccionados por el Gabriel Figueroa Film Fund del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, que impulsa proyectos por televisión y cine.

Comenzará rodaje en la primavera del 2022 y tendrá como locaciones Vizcaya, región española cerca de Garnica, y Miami, donde se desarrollará el 80 por ciento del proyecto. Tiene proyectado su estreno para 2023.