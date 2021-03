Este miércoles llegará a las pantallas Godzilla vs. Kong

Este miércoles se estrena en México la película Godzilla vs. Kong, en algunos países sólo saldrá tanto en cines, mientras que en otros lo hará al mismo tiempo en la plataforma HBO Max.

Los últimos días hemos visto varias imágenes y escenas de la cinta, lo que ha creado gran expectativa sobre la destrucción de la que seremos testigos, el martes 23 de marzo se publicó un nuevo tráiler que muestra el detalle más revelador hasta ahora.

Es uno de los secretos mejor guardados, por supuesto hablamos de Mechagodzilla, el monstruo que posiblemente hará que Kong y Godzilla unan fuerzas para combatir al nuevo y poderoso enemigo.

La cinta forma parte del llamado “Monsterverse”, en el que se incluyen Godzilla (2014), Godzilla Rey de los Monstruos (2019) y Kong SkullIsland (2017), en esta nueva entrega de monstruos veremos a ambos pelear con todo y dejando gran destrucción a su paso.

Godzilla vs. Kong continúa tras lo sucedido en los tres filmes anteriores e inicia cuando Kong y sus protectores inician un peligroso viaje para localizar su verdadero hogar pero en el camino se encuentra con un Godzilla que está atacando a los humanos.