Entrañable tráiler de Clifford, el gran perro rojo

Vuelve al cine uno de los personajes caninos más queridos por el público. Llega el tráiler de 'Clifford, el gran perro rojo'. El emblemático can creado por Norman Bridwell salta a la gran pantalla con una cinta en imagen real. Un entrañable avance que ya adelanta que será una aventura ideal para disfrutar en familia y en la gran pantalla.

Cuando Emily Elizabeth (Darby Camp), una chica de secundaria, conoce a un rescatador mágico de animales (John Cleese) que le regala un pequeño cachorro rojo, nunca se hubiera imaginado que, al despertarse, se encontraría un sabueso gigante de tres metros en su pequeño apartamento de Nueva York.

Mientras su madre soltera (Sienna Guillory) se encuentra de viaje de negocios, Emily y su divertido pero impulsivo tío Casey (Jack Whitehall) se embarcan en una aventura que mantendrá dando tumbos en la butaca al público mientras estos pequeños y grandes héroes le dan un mordisco a la Gran Manzana.

Basado en el adorado personaje del libro de Scholastic, Clifford enseñará al mundo cómo amar a lo grande. Se trata de la segunda película que llega a los cines basada en la obra de Bridwell. La primera fue una propuesta de animación estrenada en 2004.