Trino se confiesa un promotor de la equidad de género

LEÓN. El caricaturista José Trinidad Camacho, mejor conocido como Trino, tuvo una presentación digital en la Feria Internacional del Libro de León (FENAL), donde habló sobre el hate en las redes sociales y la delgada línea entre el humor y los prejuicios sociales.

En la presentación donde convivió con algunos de sus seguidores de diferentes partes del país, platicó sobre su larga trayectoria periodística a través del humor. Dijo que dentro de sus proyectos saber diferenciar entre el humor y las etiquetas ha sido cuestión de perspectiva, pues en la actualidad estamos en una “generación de Mazapán” y en ocasiones puede que corras el riesgo de ser machista, misógino, chairo o fifí, dependiendo del enfoque de cada persona.

Y ejemplificó con los millenials, de quienes dijo, no están entendiendo mucho el discurso actual y se ofenden de todo.

“Ahorita creo yo que las cosas están muy crispadas, antes en el periódico nosotros teníamos una figura que se llamaba editor, el editor (Carlos Payán de la Jornada) te decía: Ustedes nunca se autocensuren, aquí el que los va a censurar soy yo y se me hace fantástico que haya alguien que sea un censor y cuidarte en lo que vas a decir es muy bueno porque siempre es alguien inteligente.

“Esto en las redes sociales se perdió porque tú eres tu editor, entonces, has de cuenta, ahorita me eché unos tequilas demás y estoy aquí hablando a León en la Feria del Libro y alguien me dice: ‘habla de la nueva situación’ y entonces empiezo a decir chistes políticamente incorrectos porque hoy digo, ‘aquí lo puedo decir y me vale madre’ y no es cierto porque puedes perder un empleo, puedes ofender y la gente puede ofenderse muchísimo, de alguna manera sí está ganando lo políticamente correcto”, dijo.

Dijo que él ha sido promotor de exposiciones de equidad de género y tiene cartones donde dicen que todo el centro de México es macho “porque nuestras mamás nos hicieron así”.

Explicó que está situación se puede presentar en cualquier trabajo, aunque hay algunos, como el de él, donde están más expuestos de que la gente se moleste por algún comentario o no esté de acuerdo con algún punto de vista.

Además, también criticó a los políticos de quienes dijo, en campaña son “súper buena onda”, pero después, cuando están en el poder, se les olvida.

Y recordó que él voto por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero que no por eso no lo va a criticar, pues no deja de ser político y estar en el poder.

Todo esto con relación a que sus seguidores le preguntaron cómo es que ha avanzado la caricatura política en el país durante el paso de los años y las modificaciones que podría tener su trabajo después de la pandemia por el Covid-19.

Trino ha sido ganador del Premio Nacional de Periodismo en cartón político y del Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo, es de Guadalajara, le va al Atlas, aunque no por eso no deja de criticar al equipo y en segundo lugar es seguidor de la fiera.

En la actualidad tiene proyectos donde se le puede escuchar como un podcast denominado La chora interminable y Nadar que ver, primer podcast en español de Netflix para México y América Latina, de los cuales también platicó.

Dentro de sus publicaciones destacan 11 volúmenes de la seria de El Santos y diversas colecciones de sus demás personajes como las Historias desconocidas de la independencia y la Revolución y El regreso del Rey Chiquito.

Trino ha dedicado parte de su trabajo a la ilustración de textos infantiles con el Fondo de Cultura Económica y otras editoriales, además ha publicado con Planeta, Sexto Piso, Ediciones B, Nostra Ediciones, El Naranjo y actualmente en Editorial Tusquets.