Aquí te decimos dónde podrás disfrutar del festival ¡Que Vivan las Mujeres!

El próximo 8 de marzo se llevará a cabo el festival ¡Que Vivan las Mujeres!, enmarcado por las celebraciones del Día Internacional de la Mujer.

Artistas como Natalia Lafourcade, Vivir Quintana y Renee Goust tendrán una participación virtual con 88 niñas y jóvenes.

La transmisión del programa la podrás seguir a través de la plataforma Contigo en la distancia o en las cuentas oficiales de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de las Mujeres. #QueVivanLasMujeres



6 de marzo, 16 h@irisethita@olinkaoficial@ximbomb@kennyelectricos



7 de marzo, 16 h@dulceybrava@ReneeGoust@BereContrerasS@marissamur_@lafourcade



8 de marzo, 15:30 h@HISPANA1988@vivirquintana@laLeiden@HelloSeahorseMX@silvanaestradab pic.twitter.com/U1zBjwmgUX — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) March 2, 2021

También la encontrarás en el IMER, Radio Educación, Canal 14, Canal Once y Canal 22, los próximos 6, 7 y 8 de marzo a partir de las 16:00 horas

Desde música tradicional mexicana hasta rap serán los géneros que se podrán disfrutar, incluídas más de 20 actividades que fueron montadas entre artistas, niñas y jóvenes pertenecientes al programa Cultura Comunitaria.